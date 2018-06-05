Путин объяснил свои фото в полуголом виде

На сайте Кремля неоднократно публиковались фото Путина с голым торсом.

Президент России Владимир Путин объяснил появление своих фотографий с голым торсом, отметив, что во время отдыха не считает нужным прятаться за кустами.

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В ходе интервью австрийскому телеканалу ORF журналист поинтересовался, откуда появляются фотографии российского президента "в полуголом виде", которые делаются не туристами или папарацци и публикуются, в частности, на сайте Кремля, передает РИА Новости.

"Вы сказали "в полуголом". Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", — сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, российский президент Владимир Путин взял короткий отпуск и вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправился в Туву.

Через некоторое время в сети появилась порция снимков Путина с голым торсом. Конечно же, пользователи соцсетей сразу же отреагировали на это.