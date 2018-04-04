Твои проблемы: Госдума РФ приняла законопроект, обязывающий являться в военкомат даже при неполучении повестки

Согласно документу, получить повестку теперь сможет не только сам призывник, но и совершеннолетние члены его семьи.

Госдума России в первом чтении приняла законопроект, который обязывает не получивших повестки призывников самостоятельно являться за ними в военкомат.

Согласно документу, неявка или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от военной службы, сообщает "Крым.Реалии".

«За» законопроект проголосовал 341 депутат, один воздержался. Документ рассматривался вечером 3 апреля, когда заседание уже должно было закончиться.

Согласно документу, повестки будут присылать заказным письмом, при этом получить его могут не только сами призывники, но и совершеннолетние члены их семей либо лица, "уполномоченные представлять их интересы".

Как сообщал УНИАН, в Росии принялизакон, разрешающий людям собирать хворост в лесу. Ранее хворост относился к древесным лесным ресурсам и собирать его было нельзя.