Твои проблемы: Госдума РФ приняла законопроект, обязывающий являться в военкомат даже при неполучении повестки
14:23, 04 апреля 2018Русский міръ
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Согласно документу, получить повестку теперь сможет не только сам призывник, но и совершеннолетние члены его семьи.
Иллюстрация REUTERS
Госдума России в первом чтении приняла законопроект, который обязывает не получивших повестки призывников самостоятельно являться за ними в военкомат.
Согласно документу, неявка или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от военной службы, сообщает "Крым.Реалии".
«За» законопроект проголосовал 341 депутат, один воздержался. Документ рассматривался вечером 3 апреля, когда заседание уже должно было закончиться.
Согласно документу, повестки будут присылать заказным письмом, при этом получить его могут не только сами призывники, но и совершеннолетние члены их семей либо лица, "уполномоченные представлять их интересы".
Как сообщал УНИАН, в Росии принялизакон, разрешающий людям собирать хворост в лесу. Ранее хворост относился к древесным лесным ресурсам и собирать его было нельзя.
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