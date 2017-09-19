"Позоримся": Макаревич раскритиковал памятник "защитнику русских рубежей" в Москве и вспомнил Украину (фото)

Известный российский музыкант, лидер прославленной группы "Машина времени" Андрей Макаревич раскритиковал памятник оружейному конструктору Михаилу Калашникову, который открыли в Москве 19 сентября. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Ну хорошо. Памятник Калашникову. Пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. (Хотя вот что интересно - войну с фашистами АКМ не застал, появился после. Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?)", - написал артист.

Подписчики артиста также негативно высказались о памятнике.

"Чем-то напомнило эпический памятник российским оккупантам в Крыму: "Солдат насилует кота", написал Иван Симочкин.

На еще одну особенность данного произведения указал в комментарии по постом Артур Тушин.

"В Империи ставят памятники не человекам, а мифам и понтам во славу Империи и Императора. Памятник не человеку Калашникову, а мифу про автомат калашников", - отметил он.