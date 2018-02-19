Мантры у костра и призывы дракона: как российские криптовалютчики наводили порчу на доллар (видео)

17:02, 19 февраля 2018
Русский міръ
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«Доллар обречён. Эра ФРС кончается, — как мантру произносят участники мистического действа. — Мы сжигаем старую систему. Как ее породили, так ее и уничтожим». 

Затем появляется женщина-маг, которая проводит ритуал призыва некоего чёрного дракона. 

Очевидно, что не все участники верят в происходящее — судя по всему, некоторые пришли поддержать друзей и покуражиться. Также пользователи сети предположили, что это видео — вирусная реклама малоизвестной криптовалюты. Ее создатель то и дело появляется в кадре, вставляя свои комментарии. 

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Теги: #майнинг криптовалюты