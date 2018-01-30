В Аризоне сатанисты взяли под опеку участок шоссе

Волонтеры-сатанисты, вооруженные вилами, очистили участок дороги от мусора.

В американском штате Аризона местные сатанисты взяли на себя ответственность за участок шоссе I-10 между городами Финикс и Тусон.

Читайте также"Движения очень странные": эксперты ломают голову над вирусным видео с принимающей душ крысойКак сообщает The Huffington Post, представители отделения организации «Храм Сатаны» в Аризоне обратились в транспортное управление с предложением провести на шоссе уборку.

После оформления бумаг и уплаты взноса волонтеры-сатанисты, вооруженные вилами, отправились на участок автодороги, чтобы очистить ее от мусора.

Как сообщили активисты в Facebook, на шоссе теперь установлен специальный дорожный знак, на котором сообщается, что «Храм Сатаны» взял дорогу под свою ответственность.

В ноябре прошлого года сообщалось о «ритуальном» убийстве в Одессе. По данным полиции, убийцы инсценировали оккультный ритуал, чтобы направить следствие по ложному пути.