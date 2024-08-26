Невероятно простое тесто на пирожки в духовке, которое получается у всех.

Часто хозяйки жалуются, что дрожжевое тесто на пирожки в духовке - настоящая проблема, ведь работать с ним трудно. На самом деле, нужно просто найти удачный рецепт - УНИАН расскажет, как сделать самые вкусные пирожки в духовке с несладкой начинкой.

Пирожки с картошкой в духовке - рецепт

Ингредиенты для теста:

270 мл воды;

50 гр растительного масла;

450 гр муки + для посыпки стола и замешивания теста;

8 гр дрожжей;

25 гр сахара;

1 ч.л соли.

Ингредиенты для начинки:

Видео дня

полкилограмма картофеля;

1 средняя луковица;

30 гр сливочного масла;

20 мл растительного масла;

15 гр укропа;

1 щепотка молотого кориандра;

соль, перец - по вкусу.

Дополнительно понадобятся желтки для смазывания пирожков и растительное масло для смазывания пергамента.

Запоминайте, как делать дрожжевое тесто на пирожки по этому рецепту.

Подогреть кипяченую или фильтрованную воду до 35 градусов, засыпать дрожжи, перемешать вилкой или венчиком, оставить на 2-3 минуты. Добавить соль, сахар, растительное масло. Все размешать, перелить в большую миску (можно делать в ней изначально). Частями всыпать просеянную муку, постоянно вымешивая тесто на пирожки в духовке. В итоге оно должно получиться эластичным, если не вымешивается и прилипает к рукам, можно добавить немного муки. Накрыть тесто пленкой и оставить на 1 час.

Картофель почистить, помыть, нарезать произвольными кусками. Сварить до полной готовности. Лук почистить, нарезать кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. С картофеля слить воду, размять до пюре, добавить лук, перемешать. Туда же всыпать перец, соль и кориандр по вкусу. В конце положить мелко нарезанный укроп. Дождаться, пока начинка полностью остынет.

Тесто на пирожки к этому моменту должно подойти - обмять его руками и оторвать небольшие кусочки по 35-40 гр веса каждый. Из всех кусочков сделать шарики, стягивая края к центру. Положить тесто на стол, раскатать скалкой в лепешку примерно 0.5 см в толщину. Добавить 1 ч.л начинки, защипнуть края и подмять их к середине пирожка. Так сделать со всеми кусочками.

Застелить противень пергаментом, смазать растительным маслом. Выложить пирожки на расстоянии друг от друга швами вниз. Накрыть полотенцем или пищевой пленкой на 20 минут для подъема. Разогреть духовку до 180 градусов, смазать пирожки желтком. Выпекать пирожки с картошкой 20-25 минут до румяного цвета.

По этому же рецепту можно сделать и пирожки с капустой - ее можно взять не больше 400 гр, а все остальные ингредиенты оставить в указанном количестве.

Вас также могут заинтересовать новости: