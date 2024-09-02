Нежное сало в луковой шелухе получается золотистым и очень вкусным.

Украинскую кухню невозможно представить без сала. Способов его приготовления существует столько же, сколько семей в Украине. Очень вкусным и нежным получается сало в луковой шелухе. Готовится закуска просто и всегда получается с первого раза.

Сало вареное в луковой шелухе

Ингредиенты для сала:

сало - 500 г;

луковая шелуха - 10 г;

чеснок - 5 зубч.;

специи и по вкусу (перец чили, хмели-сунели).

Ингредиенты для рассола:

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вода - 1 л;

сахар - 1 чайн. л.;

соль - 2 чайн. л.;

лавровый лист 2 шт.;

перец горошком - 10 шт.

Сало рекомендуется брать с мясными прожилками - тогда будет гораздо вкуснее. Для рассола используйте бутилированную, а не водопроводную воду.

Для приготовления рассола влейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, соль, лавровый лист и перец горошком. Доведите до кипения и варите 2-3 минуты, пока соль не растворится.

Луковую шелуху промойте несколько раз, чтобы убрать грязь. Выложите в кастрюлю с горячим рассолом. Поверх шелухи выложите кусочки сала. Затем накройте кастрюлю миской меньшего размера. Верните на огонь, доведите до кипения и варите на среднем огне 15 минут. Поставьте кастрюлю в холодильник на сутки.

Если готовите сало в луковой шелухе на зиму, то разложите закуску по стерилизованным банкам и залейте процеженным горячим рассолом, а затем закрутите прокипяченными крышками.

Если собираетесь съедать сразу, оставьте кусочки сала из рассола и обсушите салфетками. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с любимыми специями. Рекомендуем взять хмели-сунели и порошок чили. Натрите пряностями сало со всех сторон. Затем нарежьте тонкими кусочками и наслаждайтесь.

Также соленое сало можно завернуть в бумагу и переложить в морозилку для длительного хранения.

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