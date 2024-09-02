Украинскую кухню невозможно представить без сала. Способов его приготовления существует столько же, сколько семей в Украине. Очень вкусным и нежным получается сало в луковой шелухе. Готовится закуска просто и всегда получается с первого раза.
Сало вареное в луковой шелухе
Ингредиенты для сала:
- сало - 500 г;
- луковая шелуха - 10 г;
- чеснок - 5 зубч.;
- специи и по вкусу (перец чили, хмели-сунели).
Ингредиенты для рассола:
- вода - 1 л;
- сахар - 1 чайн. л.;
- соль - 2 чайн. л.;
- лавровый лист 2 шт.;
- перец горошком - 10 шт.
Сало рекомендуется брать с мясными прожилками - тогда будет гораздо вкуснее. Для рассола используйте бутилированную, а не водопроводную воду.
Для приготовления рассола влейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, соль, лавровый лист и перец горошком. Доведите до кипения и варите 2-3 минуты, пока соль не растворится.
Луковую шелуху промойте несколько раз, чтобы убрать грязь. Выложите в кастрюлю с горячим рассолом. Поверх шелухи выложите кусочки сала. Затем накройте кастрюлю миской меньшего размера. Верните на огонь, доведите до кипения и варите на среднем огне 15 минут. Поставьте кастрюлю в холодильник на сутки.
Если готовите сало в луковой шелухе на зиму, то разложите закуску по стерилизованным банкам и залейте процеженным горячим рассолом, а затем закрутите прокипяченными крышками.
Если собираетесь съедать сразу, оставьте кусочки сала из рассола и обсушите салфетками. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с любимыми специями. Рекомендуем взять хмели-сунели и порошок чили. Натрите пряностями сало со всех сторон. Затем нарежьте тонкими кусочками и наслаждайтесь.
Также соленое сало можно завернуть в бумагу и переложить в морозилку для длительного хранения.