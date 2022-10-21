Как заквасить капусту хрустящей и в какие дни лучше всего это делать - узнайте в материале УНИАН.

Квашеная капуста - вкусная и ароматная закуска, которую можно легко заготовить на зиму. Конечно, можно купить готовую в магазине, но зачем, если домашняя вкуснее и полезнее. Рецептов такого лакомства существует множество, поэтому выбрать наиболее подходящий не составит труда. УНИАН расскажет, нужно ли добавлять сахар в квашеную капусту и какие еще хитрости ее приготовления бывают.

ВАЖНО: народные поверья гласят, что капусту нельзя квасить в плохом настроении, иначе консервация будет невкусной. Кроме того, для засолки не подходят и женские дни - среда, пятница, суббота. Лучше всего квасить капусту по мужским дням - во вторник, четверг и воскресенье.

Квашеная капуста - рецепт классический

Капуста белокочанная среднего размера - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Соль - 45 г

Сахар - 1 ч. л

Капусту вымыть, мелко нашинковать, смешать с натертой морковью. Смешать соль и сахар, посыпать ими капусту и разминать ее руками до тех пор, пока она не станет мягкой. Переложить капусту в глубокую емкость, заполняя до краев, сверху утрамбовать ступкой или ложкой. Накрыть маленькой тарелкой, сверху поставить еще одну - побольше - дальше установить пресс (можно использовать банку с водой).

Видео дня

Конструкцию установить в другую емкость, куда будет стекать сок. Оставить капусту на 3 дня, два раза в день перемешивая ее ложкой, чтобы впустить воздух. Когда капуста будет готова, переложить ее в стерилизованные банки и закрыть капроновыми крышками. Хранить при температуре от 0 до +5 °C.

Квашеная капуста - рецепт быстрого приготовления

Капуста белокочанная - 2 кг

Морковь - 2 шт.

Соль - 2 ст. л.

Сахар - 1 ст. л.

Вода - 1 л

Подогреть воду, добавить в нее соль и сахар, размешать до полного растворения сыпучих. Нашинковать капусту и морковь, выложить в емкость и залить остывшим рассолом. Перемешать, накрыть крышкой и оставить на кухне на 3 дня. Каждый день капусту нужно перемешивать, чтобы она равномерно проквасилась. На третьи сутки блюдо будет готово.

Идеальная квашеная капуста в банке по "бабушкиному" рецепту

Капуста белокочанная - 4 кг

Морковь - 1 шт.

Соль - 60 г

Нашинковать капусту, морковь натереть на крупной терке. Соединить овощи в глубокой миске, к ним добавить соль. Размять овощи руками, пока они не станут мягкими, затем утрамбовать в трехлитровую банку. Оставить на 3 дня в теплом месте, не закрывая крышкой, а под низ банки поставить тарелку, куда будет вытекать сок. Через 3 дня капуста будет готова - ее можно пробовать, а затем закрывать крышкой и хранить в холодном месте.

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