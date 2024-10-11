Тыквенная каша отлично подходит для завтрака.

Тыква богата клетчаткой и калием, а также содержит пищевые волокна, которые снижают уровень холестерина. Запоминайте, как сварить кашу так, чтобы ели даже те, кто не любит тыкву.

Тыквенная каша с рисом на молоке

220 гр тыквы;

150 мл молока;

50 мл воды;

50 гр круглого риса;

1 ст.л сахара;

20 гр сливочного масла;

соль по вкусу.

Инструкция, как варить тыквенную кашу с рисом на молоке по этому рецепту.

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать мелкими кубиками. Переложить в кастрюлю, влить воду, накрыть крышкой, довести до кипения, потом огонь убавить до минимального и тушить тыкву 10 минут. После того как тыква станет мягкой, влить молоко, всыпать соль и сахар. Можно по желанию добавить корицу, ваниль или мускатный орех.

Видео дня

Довести до кипения, затем рассыпать рис равномерно по поверхности, не перемешивая. Оставить в таком виде и варить до готовности риса примерно 30 минут под закрытой крышкой на минимальном огне. Когда каша тыквенная с рисом на молоке будет готова, кусочки тыквы можно размять ложкой в пюре или оставить так - на ваше усмотрение.

Тыквенная каша с пшеном на молоке

500 гр тыквы;

200 г пшена;

2 стакана молока;

1 стакан воды;

1,5 ст. л. сахара;

2\3 ч. л. без горки соли;

1 ст. л. сливочного масла (по желанию).

Запоминайте, как сварить тыквенную кашу с пшеном по этому рецепту.

Тыкву очистить от кожуры, нарезать кусочками или натереть на терке. Выложить в кастрюлю, залить водой так, чтобы она не полностью покрывала тыкву. Довести до кипения, потом уменьшить огонь и варить 10 минут.

Поставить молоко на огонь, но не кипятить. Промыть пшено 3 раза, в последний раз использовать холодную воду. Тыкву измельчить блендером, добавить пшено, влить молоко, перемешать. После того как каша тыквенная с пшеном на молоке закипит, добавить сахар, поставить минимальный огонь и варить 30 минут до готовности, помешивая. Подавать кашу с маслом.

Вас также могут заинтересовать новости: