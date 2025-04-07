Настоящий, проверенный временем, рецепт ягодного и молочного напитка.

Есть разные варианты, как варить кисель. Напиток делают из картофельного крахмала, ржи, овса, пшеницы, гороха и даже конопли. Интересно, что молочный кисель всегда готовят из зерновых культур, а вот фруктовый - из ягод и крахмала. Узнайте, как сварить густой и вкусный напиток самостоятельно.

Как в древности готовили кисель - рецепт и история

В том, как варить кисель, люди разобрались очень давно - упоминания о нем историки находят в шумерских и аккадских текстах, а также считают, что блюдом угощались жители Месопотамии и Анатолии 9000 лет назад.

Само слово "кисель" - это "кислый", то есть тот, который скис. На Руси киселем стали называть закваску из овсяного молочка - жидкости, которая остается после замачивания крупы. Чаще всего блюдо готовили из пшеницы, ржи или овса, употребляли его в повседневной жизни и приносили на праздники. Горячий кисель ели, поливая льняным маслом, а остывший резали ножом, как пирог, и подавали с вареньем.

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В XVII веке даже появилась отдельная профессия - кисельник или кисельщик. Эти люди делали популярный напиток сами, а потом продавали его из бочек на базарах. Более того - селились представители такой профессии в одном районе, который стал называться Кисельной слободой.

Когда в XIX веке в Российской империи появился картофель и дешевый крахмал, рецепт киселя существенно упростился, а в XX веке появилась технология приготовления фруктового напитка.

Интересный факт: в народных сказках также часто упоминается кисель, особенно в качестве связи с миром мертвых. Например, в ситуации, когда умирает человек и попадает на "тот свет", где "текут молочные реки с кисельными берегами". Возможно, именно поэтому на Руси было принято приносить напиток на поминки и тризны в качестве подношения духам усопших.

Как приготовить молочный кисель по ГОСТу - рецепт

Советские хозяйки отлично знали, как сварить кисель, чтобы "стояла ложка", и можно было насладиться густотой напитка. Для приготовления вам понадобятся:

молоко - 300 мл;

вода - 50 мл;

картофельный крахмал - 1 ст.л;

сахар - 200 гр;

соль на кончике ножа;

пакетик ванильного сахара.

Налить в кастрюлю, где будете готовить кисель, 50 мл воды. Дождаться, пока она закипит, потом вылить молоко. Посолить, посахарить, еще раз вскипятить. Залить одну столовую ложку крахмала 40-50 мл воды, мешать, пока порошок полностью не растворится. В кипящее молоко высыпать пакет ванильного сахара, а затем тонкой струйкой влить крахмальную воду. Помешивая, варить на медленном огне, пока не появятся первые пузырьки, но ни в коем случае не кипятить. Снять с плиты, остудить и подавать к столу.

Как приготовить кисель из фруктов по ГОСТу

По этому рецепту варили кисель многие хозяйки Советского Союза, так что, если вы хотите получить "тот самый" напиток из детства, рекомендуем придерживаться технологии. Для киселя купите:

свежие или замороженные ягоды - 1 кг;

сахар - стакан или полтора;

вода -2 литра;

картофельный крахмал - 4-5 столовых ложек.

В кастрюлю для киселя вылить воду, поставить на плиту, включить огонь. Высыпать сахар, перемешать, пока "песок" полностью не растворится. Как только вода начнет закипать, всыпать вымытые ягоды. Варить полчаса или сорок минут, чтобы усилить вкус напитка. После этого ягоды размять толкушкой в пюре, чтобы выделился сок.

Перелить сироп через марлю в другую кастрюлю, отделяя его от твердых частей ягод. В отдельную миску налить 50 мл воды, растворить там крахмал. Перемешать, чтобы не было комочков. Поставить кастрюлю с ягодным сиропом на огонь и, как только он закипит, тонкой струйкой влить крахмальную воду. Тщательно помешивая, дождаться загустения, проварить 2-3 минуты на маленьком огне, а потом убрать с плиты и остудить.

ВАЖНО: для приготовления угощения по первому или второму рецепту важно понимать, сколько крахмала в кисель класть, чтобы он был густым. Количество этого ингредиента напрямую влияет на консистенцию. Как правило, достаточно одной столовой ложки. Если она с горкой - напиток будет более плотным.

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