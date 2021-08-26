Нежный густой напиток со сливочным вкусом понравится и взрослым, и детям.

Нежный и сладкий молочный кисель – это что-то среднее между жидкостью и кашей. Такое блюдо нравится многим детям, которые не любят другие молочные продукты. А взрослые люди с улыбкой вспоминают тот кисель, который делала бабушка.

Приготовить домашний кисель можно с помощью муки или крахмала. Десерт можно сделать жидким или густым по своему вкусу. Дополнить вкус киселя можно с помощью ягод, варенья, орехов, меда, шоколада или печенья.

Молочный кисель без яйца

Молоко – 500 мл.

Картофельный крахмал – 1 ст.л.

Ванильный сахар – 0.5 ч.л.

Сахар – 2,5 ст.л.

Тертый шоколад – 1 ст.л.

Крахмал высыпать в миску. Тонкой струйкой влить в крахмал половину молока и размешать, чтобы не было комочков. Остальное молоко влить в кастрюлю и поставить на огонь. Добавить ванильный сахар и довести до кипения. Убавить огонь и влить разведенный в молоке крахмал. Варить кисель 3 минуты, постоянно помешивая.

Готовый кисель по желанию есть горячим или остудить. Посыпать тертым шоколадом перед подачей.

Молочный кисель с яйцом

Яичный желток – 1 шт.

Молоко – 1 стакан.

Сахар – 1 ст. л.

Ванильный сахар – 0,5 пакетика.

Крахмал – 0,5 ст. л.

Читайте такжеВоздушный кекс в кружке: как приготовить невероятное лакомство за 5 минутЖелток взбить с сахаром и ванильным сахаром. Добавить крахмал и четверть молока, хорошо перемешать венчиком. Оставшееся молоко нагреть до кипения. Тонкой струйкой влить яичную смесь. Варить кисель 3 минуты после закипания, постоянно помешивая. Разлить кисель по формам и остудить. По желанию полить вареньем.

Молочный кисель с мукой

Молоко – 1 л.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Мука – 3 ст.л. с горкой.

Ваниль.

Щепотка соли.

200 г молока смешать с яйцом и мукой до однородности. Остальное молоко влить в кастрюлю, добавить сахар и соль и поставить на огонь. После закипания молоко влить яичную смесь, размешать. Варить на маленьком огне 3 минуты. Добавить ваниль. По желанию положить в кисель кусочек сливочного масла.

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Автор: Екатерина Пулатова