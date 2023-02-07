Рецептом сочных чебуреков недавно поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

Сочные, хрустящие, ароматные - от таких чебуреков мало кто откажется, однако немногие берутся жарить их самостоятельно. Вы многое теряете, если не знаете, как приготовить чебуреки. Ими можно побаловать домочадцев и впечатлить гостей.

УНИАН уже рассказывал, как сварить настоящий украинский бануш, теперь же предлагаем сделать чебуреки с мясом, которые останутся сочными и не "стекут", когда остынут.

Чебуреки с мясом - простой рецепт

Рецептом сочных чебуреков недавно поделился шеф-повар Евгений Клопотенко. Для приготовления теста вам понадобятся:

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пшеничная мука - 600 гр;

очищенная или же кипяченая вода - стакан (250 мл);

соль обычная - 1 чайная ложка;

1 ч. ложка сахара;

уксус - 1 ч. ложка;

подсолнечное масло - 1 столовая ложка.

Для начинки нужно взять:

говяжий фарш - 800 гр;

лук - 1 штука;

чеснок - 2 зубчика ;

вода - 200 мл;

зира - 1 столовая ложка;

соль и перец - по вкусу.

Начнем с теста. Нужно смешать муку с солью, сахаром, уксусом и подсолнечным маслом. Затем залейте смесь стаканом (250 гр.) теплой воды. Тесто нужно вымешать, не жалейте сил. После этого оберните его пищевой пленкой и уберите на 30 минут в холодильник.

В это время можно заняться начинкой. Для чебуреков лучше брать мясо и самостоятельно перемалывать его в фарш. Затем его нужно смешать с одной мелко нарубленной луковицей, измельченными зубчиками чеснока, солью и перцем. Также добавьте в фарш зиру и 200 мл. холодной воды. После этого дайте ему отдохнуть. Хватит примерно 10-15 минут, за это время фарш впитает воду.

Когда тесто настоится, разделите его на 8-12 равномерных кусочков. Каждый нужно хорошенько раскатать в плоский кружок.

Начнем лепить чебуреки. Возьмите один раскатанный пласт теста, края увлажните - вода поможет им лучше слипнуться. На одну половину выложите фарш, накройте его второй половинкой. Края плотно прижмите, лишнее тесто можно обрезать ножом. После этого края закрепите вилкой. Повторите это со всеми кусочками, у вас получится от 8 до 12 чебуреков.

Остался финальный рывок. Жарьте чебуреки на раскаленной сковороде, не жалея масла. Чебуреки должны румяниться в большом количестве масла, иначе они попросту пересохнут. Готовые чебуреки можно выложить на салфетки или бумажные полотенца, они впитают лишний жир. Готово! У вас получатся невероятно вкусные, сочные и хрустящие чебуреки.

Если хотите попробовать чебуреки с сыром, то просто добавьте натертый сыр к фаршу, так они будут еще сочнее. Важно выбирать хороший и качественный сыр - дешевый продукт попросту не расплавится.

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