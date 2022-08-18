Настоящий украинский банош - это сытное и быстрое в приготовлении блюдо.

Банош или бануш - самое известное блюдо украинской закарпатской кухни, которое готовится из кукурузной каши с добавлением сыра и мяса по вкусу. Это сытное и недорогое блюдо, поскольку кукурузная крупа является одной из самых дешевых. Остывший банош после разогрева будет невкусным, поэтому рекомендуется готовить кашу на одну порцию. К счастью, готовится оно быстро.

Ранее мы рассказывали как готовить ещё одно национальное блюдо - украинский борщ.

Как варить классический банош

Кукурузная крупа - 100 г.

Сметана жирная - 250 мл.

Молоко - 200 мл

Соль и перец по вкусу.

Вода - 100 мл.

Крупу промойте 2-3 раза под проточной водой. Воду залить в кастрюлю и довести до кипения. Добавить молоко и сметану в воду, довести до кипения на среднем огне. В кипящую жидкость всыпать промытую кукурузную крупу. Посолить и поперчить кашу по вкусу. Варить банош до готовности, пока каша не начнет легко отходить от стенок кастрюли (примерно 25-30 минут). После этого добавить в кашу другие ингредиенты по вкусу - бринзу, сало, грибы и т.д.

Ранее мы писали подробнее о том, как варить кукурузную крупу.

Бануш со шкварками и брынзой

Сметана - 200 г.

Вода - 200 г.

Кукурузная крупа - 180 г.

Копченое сало - 100 г.

Лук репчатый - 1/2 шт.

Брынза - 150 г.

Творог - 100 г.

Масло растительное для обжарки.

Соль, перец - по вкусу.

Смешать в кастрюле сметану и воду. Довести до кипения. Крупу промыть 2-3 раза и добавить в кипящую смесь. Варить банош примерно 20 минут, постоянно помешивая. Сало поджарить на растительном масле на сковороде до золотистого цвета. Вынуть шкварки, а на жире из-под сала поджарить мелко нарезанный лук.

В горячий банош вмешать творог. Сверху посыпать тертой брынзой. Сверху выложить на бануш шкварки с луком.

Бануш с грибами и маринованным луком от Евгения Клопотенко

Необычный рецепт баноша опубликовал на своем сайте.

Кукурузная крупа - 150 г.

Вешенки - 100 г.

Молоко 2,5% - 450 мл.

Яблочный или винный уксус - 100 мл.

Вода - 200 мл (для маринования лука).

Лук - 1 шт.

Сливочное масло - 20 г.

Подсолнечное масло - 1 ст.л.

Сметана 10% - 1 ст.л.

Твердый сыр - 50 г.

Соль и перец по вкусу.

Замариновать лук - нарезать полукольцами, залить уксусом и стаканом воды. Добавить щепотку соли. Оставить мариноваться лук на 30 минут. Вешенки нарезать соломкой. Разогреть сковороду со сливочным и подсолнечным маслом. Обжаривать вешенки 3-4 минуты.

Кукурузную крупу залить молоком. Добавить соль, перец по вкусу. Варить кашу на среднем огне, постоянно помешивая. Время варки зависит от помола крупы и указано на упаковке. В готовую кашу вмешать сметану. Выложите на кашу твердый сыр и жареные грибы. Сверху украсить маринованным луком и сразу подавать горячую кашу к столу.

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