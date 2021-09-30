Хачапури - одно из самых популярных грузинских блюд, которое полюбилось многим украинцам.

Когда мы думаем о грузинской национальной кухне – мы не можем не вспомнить о хачапури. Нежное тесто с тянущимся сыром очень полюбилось украинцам. Точного рецепта этого блюда нет, и каждый готовит его по-своему. Хачапури имеет несколько разновидностей: по-аджарски – в форме лодочки с яйцом посередине, по-мегрельски – круглые и посыпанные сыром, по-имертински – круглые и с сыром внутри.

Грузины готовят хачапури с имертинским сыром. За пределами Грузии он почти не продается, поэтому его заменяют смесью адыгейского сыра и сулугуни.

Рецепт хачапури по-аджарски

Мука – 400 г.

Воды – 150 мл.

Молоко – 150 мл.

Подсолнечное масло – 2 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сухие дрожжи – 1 ч.л.

Яйцо – 5 шт.

Сулугуни – 250 г.

Адыгейский сыр – 250 г.

Сливочное масло – 100 г.

Для теста перемешать муку, сахар, соль, сухие дрожжи. Постепенно влить воду и молоко и постоянно помешивать. Добавить растительное масло и вымешивать тесто 5-7 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Оставить тесто на час в теплом месте для подъема.

Сыры натереть на крупной терке. Перемешать сыры и влить растопленное сливочное масло. Тесто и начинку поделить на 4 части. Каждую часть теста раскатать в тонкий круг и выложить начинку, отступив на сантиметр от краев. Защипнуть концы с двух сторон и сформировать лодочку. Переложить хачапури на противень и смазать взбитым яйцом. Выпекать 20 минут при 200 градусах.

Затем в каждый хачапури вбить яйцо по центру. Вернуть в духовку на 3-5 минут, чтобы желток остался жидким. Подавать хачапури горячими.

Рецепт хачапури по-мегрельски

Молоко – 100 мл.

Вода – 200 мл.

Сухие дрожжи – 1 ч.л.

Растительное масло – 40 мл.

Сахар – 2 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Мука – 450 г.

Сулугуни – 500 г.

Адыгейский сыр – 300 г.

Яичные желтки – 3 шт.

Читайте такжеАроматная шарлотка с яблоками: простой рецепт выпечкиСмешать молоко и воду, добавить дрожжи, соль и сахар. Размешать до растворения дрожжей. Влить растительное масло и постепенно вмешивать муку. Замешивать тесто, пока оно станет мягким и не липким. Тесто поделить на 3 части и скатать в шарики. Оставить на час в теплом месте.

Для начинки смешать тертые сыры сулугуни и адыгейский. Немного сыра оставить для посыпки. Каждый шар теста раскатать в тонкий круг. В центр круга выложить 1/3 сырной начинки и хорошо защипнуть. Перевернуть защипнутой стороной вниз и аккуратно раскатать хачапури в плоский круг. Посыпать хачапури сверху тертым сыром и выпекать 15 минут при 200 градусах.

Читайте также другие рецепты:

Автор: Екатерина Пулатова