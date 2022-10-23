Что нужно добавить в дрожжевое тесто для пышности и как правильно его замесить - узнайте в материале УНИАН.

Дрожжевое тесто - это удачная основа для многих видов выпечки. Его можно использовать для приготовления пиццы, булочек, пирожков или другой сдобы. Несмотря на то, что его рецепты достаточно просты, важно учитывать нюансы. УНИАН расскажет, где лучше настаивать дрожжевое тесто и как правильно его делать.

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Как сделать так, чтобы дрожжевое тесто поднялось - хитрости

Прежде, чем бежать в магазин за множеством ингредиентов и начинать замешивать тесто, важно знать о некоторых секретах его приготовления. Без учета этих нюансов дрожжевое тесто просто не поднимется:

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дрожжи - лучше использовать свежие, а не сухие, и тщательно отмерять, а не сыпать "на глаз";

- лучше использовать свежие, а не сухие, и тщательно отмерять, а не сыпать "на глаз"; яйца, масло и сахар - чем их больше, тем должно быть больше дрожжей, иначе тесту сложно подниматься;

- чем их больше, тем должно быть больше дрожжей, иначе тесту сложно подниматься; температура - избегайте резких ее перепадов и сквозняков;

- избегайте резких ее перепадов и сквозняков; молоко и масло - только теплые, ни в коем случае не горячие;

- только теплые, ни в коем случае не горячие; вымешивание - обязательно руками, но можно сначала миксером, а потом все равно - руками.

Для того, чтобы ваше дрожжевое тесто быстрее поднялось, можно поставить опару в теплое место - температура там должна быть 40-50°C, если она будет выше, то запустятся процессы брожения, а дрожжи погибнут. Также любое тесто непременно нужно солить - это улучшит его вкус. Раскатывать дрожжевое тесто нужно аккуратно и в одном направлении - "туда-сюда" катать скалкой по нему не стоит.

Идеальное дрожжевое тесто - быстрый рецепт

Мука - 600-650 г

Вода теплая - 1 стакан

Вода горячая (кипяток) - 1 стакан

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Дрожжи свежие прессованные - 50 г

Масло растительное - 3 ст. л.

Вылить в миску теплую воду, посолить, добавить масло, сахар и дрожжи. Размешать, добавить 4-5 ст.л муки, затем - стакан кипятка и снова перемешать. Всыпать муку и снова замесить тесто. Можно воспользоваться ложкой, миксером на низких оборотах или комбайном, но потом - обязательно замесить тесто руками. На этом - всё, тесто для пирожков или булочек готово.

Как сделать дрожжевое тесто на воде - рецепт

Дрожжи прессованные - 9 г

Сахар - 1 ст. л.

Вода теплая - 200 мл

Мука - 350 г

Соль - 0,5 ч. л.

Масло растительное - 2 ст. л.

К дрожжам добавить 1 ст.л сахара, 2 ст.л муки и 200 мл теплой воды. Размешать до однородной консистенции, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 20 минут. Если через 20 минут дрожжи начали пениться, то можно начинать замешивать тесто.

Добавить 300 гр муки, 2 ст.л растительного масла, 0.5 ч.л соли. Перемешать, снова накрыть полотенцем или пленкой, оставить в теплом месте на 1.5 - 2 часа. Спустя это время, тесто поднимется в три раза, а вы уже можете с ним работать на свое усмотрение.

Как сделать дрожжевое тесто на молоке - рецепт

Мука - 1 кг

Молоко - 0,5 л

Маргарин - 200 г

Сахар - 5 ст. л

Соль - 2 ч. л

Масло растительное - 2-3 ст. л

Дрожжи сухие активные - 1 пакетик (11 г)

Просеять муку, добавить дрожжи, перемешать. Маргарин растопить, остудить, добавить к муке с дрожжами. Всыпать сахар и соль, влить теплое молоко и растительное масло. Тщательно перемешать, затем руками замесить тесто, накрыть его полотенцем или пленкой. Убрать в теплое место на 1 час, затем снова замесить и снова оставить на 1 час. По истечение этого времени можете использовать тесто для приготовления булочек или пирожков.

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