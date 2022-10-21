Что придает пышность бисквиту и как испечь идеальный торт - узнайте в материале УНИАН.

Яйца, мука и сахар - главные ингредиенты бисквита. Бисквитное тесто считается самым простым, его может приготовить даже начинающая хозяйка. Однако, важно знать о некоторых правилах, без которых выпечка не получится. УНИАН расскажет, нужно ли смазывать форму для выпечки бисквита и в чем секрет его воздушной структуры.

Секреты и пропорции для идеального бисквита

Несмотря на то, что бисквитное тесто - самое простое, важно знать о некоторых нюансах, которые помогут сделать хорошее тесто. Оно будет хорошо держать форму, не опадать и радовать своим ароматом:

яйца - обязательно делить белки и желтки, взбивать их с сахаром отдельно до максимально плотной текстуры;

- обязательно делить белки и желтки, взбивать их с сахаром отдельно до максимально плотной текстуры; мука - всегда просеивать ее, чтобы избавить от нежелательных примесей и насытить кислородом;

- всегда просеивать ее, чтобы избавить от нежелательных примесей и насытить кислородом; последовательность - после взбития яиц и просеивания муки, нужно добавлять белки в желтки и аккуратно перемешивать, только потом добавлять муку.

Самый важный момент - это перемешивание теста. Его не нужно интенсивно взбивать - лучше аккуратно мешать ложкой или лопаткой, совершая как можно меньше движений. Выпекать бисквит можно только в разогретой духовке, а форму нельзя смазывать маслом, иначе бисквит к ней прилипнет. Выпечка должна получиться румяной - после остывания ее нужно аккуратно поддеть ножом по бокам и достать из формы.

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Ароматный бисквит - рецепт простой

Яйца - 3 шт.

Сахар - 100 г

Мука - 100 г

Соль - 1 щепотка

Ванилин - 1 щепотка

Разрыхлитель теста (по желанию) - 1 ч. л

Яйца разделить на белки и желтки, добавить к белкам соль, половину от указанного количества сахара и ванилин. Взбить до густой пены. Желтки взбить со второй половиной сахара, затем влить белки в желтки, перемешать до однородной консистенции.

Просеять муку с разрыхлителем в две порции, добавить в яичную массу, аккуратно перемешать ложкой или лопаткой. Тесто вылить в форму, застеленную пергаментом, но не смазанную маслом. Выпекать в духовке 30-35 минут при 170°C. Полностью остудить бисквит, затем достать его из формы при помощи ножа и лопатки. Завернуть бисквит в пакет, убрать в холодильник на 3-4 часа, а по истечение этого времени делать из него торт.

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