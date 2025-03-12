Эти блюда получаются настолько вкусными, что даже после окончания поста вы продолжите их готовить.

В Украине начался Великий пост, в течение которого нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. Но это не значит, что об аппетитных блюдах можно забыть до Пасхи. Питание в пост в может быть не менее вкусным и сытным, чем в обычные дни - салаты, супы, макароны, каши, пирожки и вареники получаются отличными без мяса.

Мы назвали очень вкусные постные блюда, которые обязательно станут вашими любимыми. Вы удивитесь, как быстро и без труда они готовятся. А результат превзойдет ожидания - все родные попросят добавки.

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Постный рецепт плова с грибами

Ингредиенты:

рис длиннозерный - 180 г;

шампиньоны - 6 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

подсолнечное масло - 1 стол. л.;

лавровый лист - 2 шт.;

приправа карри по вкусу;

специи, зелень по вкусу.

Рис промойте несколько раз под проточной водой. Почистите овощи. Морковь натрите на терке, лук мелко нарежьте, грибы порежьте пластинками, чеснок пропустите через пресс. На сковороде с разогретым маслом поджарьте все вместе 5-7 минут, приправив смесь специей карри.

В сковороду всыпьте рис и перемешивайте, пока он не пожелтеет и не впитает специи. Добавьте лавровые листы и влейте 400 мл воды. Накройте крышкой и готовьте блюдо на маленьком огне, пока не испарится вся жидкость. Затем выключите огонь, заверните сковородку с пловом на 15 минут в полотенце и подавайте к столу.

Постный салат с селедкой и картошкой

Ингредиенты:

филе соленой селедки -150 г;

картошка - 1 крупная или 2 средних;

лук фиолетовый - 0,5 шт.;

маринад для лука (уксус - 0,5 стол. л., соль - 2 щепотки, сахар - 0,5 чайн. л.);

консервированный горошек - 150 г;

подсолнечное масло - 3 стол. л.;

зелень по вкусу;

соль, перец по вкусу.

Картофель отварите до готовности (20-30 минут), остудите и нарежьте кубиком. Лук нарежьте полукольцами, залейте на минуту кипятком (чтобы убрать горечь) и оставьте в маринаде на 20 минут. Селедку очистите от кожи и костей, мелко нарежьте. Из горошка слейте воду. Измельчите зелень.

Смешайте все ингредиенты, посолите и поперчите по вкусу. Заправьте салат с селедкой картошкой и горошком нерафинированным маслом или постным майонезом.

Постные котлеты из фасоли

Ингредиенты:

консервированная фасоль - 400 г;

манная крупа - 3 стол. л.;

чеснок - 2 зубч.;

морковь - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

укроп - 10 г;

подсолнечное масло - 4 стол. л.;

соль, перец по вкусу.

Фасоль пропустите через мясорубку или измельчите блендером. Добавьте манку и оставьте смесь на 10 минут, чтобы крупа разбухла. Тем временем почистите овощи. Натрите морковь и чеснок на терке, измельчите лук. Обжарьте овощи до готовности (около 5 минут) на сковороде с ложкой масла.

Вмешайте жареные овощи к фасолевому пюре. Посолите и поперчите, добавьте рубленую зелень. Сформируйте постные котлеты и обжарьте на горячей сковороде с маслом по 3-4 минуты с каждой стороны.

Слойки с грибами

Ингредиенты:

готовое слоеное тесто - 1 упаковка;

грибы - 250 г;

лук - 1 шт.;

чеснок - 1 зубч.;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

соль, перец по вкусу

Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре. Лук почистите и мелко нарежьте. Выложите на сковороду с горячим масло и жарьте 2-3 минуты. Грибы промойте и почистите. Нарежьте пластинками и добавьте к луку. Готовьте все вместе ещё 5 минут. Посолите и поперчите смесь.

Тесто нарежьте квадратами и тонко раскатайте. Выложите посередине начинку и сложите по диагонали, чтобы получились треугольники. Защипните изделия по краям. Проткните пирожки вилкой в паре мест, чтобы они не лопнули. Выложите на посыпанный мукой противень. Перед запеканием смажьте слойки с грибами и луком подслащенной водой, чтобы они были румяными. Готовьте 20 минут при 190°.

Постные блины на газировке

Ингредиенты:

мука - 330 г;

газировка - 800 мл;

соль - 1 чайн. л.;

сахар - 1 стол. л.;

подсолнечное масло - 3 стол. л.;

сода - щепотка.

Смешайте в миске муку, соль, сахар, соду. Влейте к сухой смеси половину газировки комнатной температуры. Перемешайте до однородности, чтобы не было комочков. Затем постепенно влейте остальную воду и постепенно перемешивайте. Оставьте тесто на 15 минут, чтобы оно загустело, и влейте масло.

Жарьте постные блины на воде на хорошо разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны. Если изделия прилипают, то смажьте поверхность маслом.

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