Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа уверен, что пока у власти будет Виктор Орбан никакого сотрудничества Венгрии с Украиной не будет.

Нынешняя власть Венгрии будет продолжать выдвигать новые требования к Украине, потому что не хочет искать общий язык, уверен председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа.

Об этом он сказал в эфире Ранок.LIVE, комментируя попытку Украины в прошлом году перезагрузить отношения с властями Венгрии, тогда стороны должны были проработать 11 пунктов требований венгерских властей.

"Практически все эти 11 пунктов уже очень давно выполнены", - заявил Томпа.

Видео дня

Он в частности рассказал о некоторых из них.

"Это о возможности использования венгерского языка в школах там, где проживают венгры. Фактически 100 таких школ в Украине. И это основное требование было, чтобы украинским венграм все преподавали исключительно на венгерском языке. И это уже на законодательном уровне выполнено", - отметил Томпа.

По его словам, было требование, чтобы в месте проживания венгров в Украине - на Закарпатье, они могли пользоваться своим родным языком везде. И давно это уже выполнено.

"Далее было требование, чтобы названия дублировались на венгерском языке. Проедьтесь по Закарпатью, где проживают венгры. Там фактически везде только венгерские вывески, украинских гораздо меньше. Было требование относительно представительства венгерского национального меньшинства в местных властях - так поголовно там одни только венгры все и возглавляют, начиная от Ужгорода, Берегово и других населенных пунктов, где проживают венгры", - рассказал Томпа.

Другой пункт, по его словам, "вообще ни в какие рамки не входит": "Там Сийярто с Орбаном требуют от Украины, чтобы на законодательном уровне было зафиксировано, что там, где проживают венгры, от руководителей школ и вообще ни от каких руководителей государственных не требовать знания украинского языка, чтобы там был поголовно венгерский язык". Томпа отметил, что там и так поголовно венгерский и на сегодня украинскому языку уже учиться невозможно, потому что открываются классы только исключительно на венгерском языке.

"Наш посол в Будапеште Федор Шандор в интервью венгерскому журналисту, когда его спросили об 11 пунктах, сказал: да, мы эти 11 пунктов фактически уже выполнили, но после этих 11 пунктов появится 27 пунктов и когда мы это выполним, потом появятся еще 37 пунктов. Дело в том, что сегодняшняя венгерская власть не настроена находить общий язык с Украиной. Пока будет Орбан у власти никакого сотрудничества не будет", - сказал Томпа.

Венгрия и Украина

Как сообщал УНИАН, в марте 2024 года в процессе переговоров относительно членства Украины в Евросоюзе Венгрия выдвинула претензии к Украине относительно нацменьшинств. В письме, разосланном странам ЕС, отмечалось, что Будапешт требует восстановить права нацменьшинств до уровня, который существовал до 2015 года и этот вопрос является одним из главных.

В июне прошлого года СМИ опубликовали требования правительства Орбана к Украине из 11 пунктов.

Летом текущего года вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Украина передала Еврокомиссии предложения по политике в сфере нацменьшинств, которые учитывают все 11 пунктов, которые вызвали беспокойство в Венгрии.

Вас также могут заинтересовать новости: