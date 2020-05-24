Экс-нардеп Черновол сообщила о еще одном деле ГБР против нее

По ее словам, расследование касается наградного автомата.

Бывшая народный депутат Татьяна Черновол заявила, что Государственное бюро расследований расследует еще одно дело в отношении нее.

Об этом она рассказала во время акции протеста "Движение сопротивления капитуляции", пишет "Громадське".

"Недавно я узнала, что против меня возбудили дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить, в чем суть, ибо автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный", - рассказала Черновол, добавив, что делом занимается ГБР.

Читайте такжеСуд разрешил ГБР изъять у Черновол разрешения на оружие: экс-нардеп вспомнила о "красном платье"

При этом она уточнила, что на акции протеста находится легально - 22 мая суд разрешил Черновол находиться в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Чорновол заявила, что в ее доме представители ГБР проводят обыск. Она опубликовала скан-копию постановления Печерского райсуда Киева, в которой указано, что ее вместе с другими лицами подозревают в причастности к убийству гражданина Владимира Захарова.

В свою очередь в ГБР заявили, что Черновол сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Читайте такжеАпелляционный суд сменил круглосуточный домашний арест Черновол на ночной

По данным ГБР, 18 февраля 2014 года Черновол руководил действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липской, где располагался офис Партии регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в партийном офисе. В случае доказательства вины ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

16 апреля судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк избрал Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

24 апреля коллегия судей Киевского апелляционного суда изменила меру пресечения Черновол с круглосуточного домашнего ареста на ночной - с 22:00 до 6:00.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram