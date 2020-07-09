"Смотрящий" Комарницкий украл у государства арестованное имущество на миллионы гривень - нардеп

По данным Гео Лероса, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

“Смотрящий” Денис Комарницкий украл арестованное имущество коррупционеров на миллионы гривен, написал народный депутат Гео Лерос на своей странице в Facebook.

По его словам, сведения об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований.

“Напомню, я подал заявление о преступлении в НАБУ касательно „смотрящего“ Комарницкого о том, как совершали действия, направленные на умышленное выведение имущества коррупционеров из-под ареста во избежание его специальной конфискации. Именно для таких преступлений в Нацагентство по управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) ставят „правильного“ человека, которого будет курировать Комарницкий - партнер Тищенко”, - заявил парламентарий.

Он напомнил о деле о “вертолетных налоговиках” - руководителей фискалов, которые под руководством Александра Клименко (министра доходов и сборов при Януковиче) создали систему разворовывания бюджета через печально известные “налоговые площадки”. По его данным, тогда убытки достигли 104 млрд грн.

“Одной из таких компаний была ООО “КУА „Эксельсиор“, имущество которого было арестовано с целью обеспечения спецконфискации. Это 5 земельных участков в элитном пригороде Киева, поселке Козин, нежилой дом площадью 760 кв. м и объект незавершенного строительства по этому же адресу, которые были переданы в управление АРМА”, - рассказал Лерос.

У него в распоряжении оказались документы, якобы свидетельствующие о совершении преступления Чепижко Оксаной Викторовной, которая действовала в интересах ООО “КУА “Эксельсиор”, и Комарницким Денисом Сергеевичем.

“23 мая 2019 года между Чепижко и Комарницким заключен Меморандум о намерениях, в соответствии с которым он обязуется приобрести арестованное имущество КУА „Эксельсиор“. При этом, как свидетельствует п. 1.2 Меморандума, как Чепижко, так и Комарницкий понимали, что имущество находится под арестом, признано вещдоком и передано в управление АРМА. Согласно п. 3 Меморандума, Чепижко взяла на себя обязательство до 31.08.2019 снять все ограничения по имуществу и обязательства отменить все судебные решения о наложении ареста на имущество”, - сообщил нардеп.

По его словам, в тот же день, 23 мая 2019 года, между Комарницким и Чепижко заключен предварительный договор, согласно которому Комарницкий передал Чепижко задаток в размере 500 тыс. долл.

“Пунктом 1.2 предварительного договора четко указана дата заключения основного договора - 2 сентября 2019 года, а значит именно в этот день право собственности на арестованное имущество, несмотря на запрет суда должно было перейти к Комарницкому. По странному стечению обстоятельств, 2 сентября 2019 года следственным судьей Печерского райсуда Киева по делу 757/42995/19-к по ходатайству представителя КУА „Эксельсиор“ отменен арест, наложенный на имущество общества, а следовательно предоставлена возможность Комарницкому беспрепятственно приобрести право собственности на объекты недвижимости в пгт Козин”, - отметил политик.

Он подчеркнул, что, несмотря на попытки прокуроров Генпрокуратуры повторно наложить арест на имущество КУА “Эксельсиор” (дело 757/58473/19-К), любые решения об аресте объектов недвижимости именно в пгт Козин сразу же отменялось другими судьями (дело 757/61109/19-к), что якобы свидетельствует о влиянии Комарницкого и Чепижко на принятие решения судьями.

“Теперь это имущество у государства украли. Комарницкий и Чепижко, действуя исключительно в интересах преступной организации во главе с экс-министром доходов и сборов Украины, совершили действия, направленные на умышленное выведение имущества из-под ареста во избежание его возможной специальной конфискации по решению суда”, - резюмировал Гео Лерос.

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