Путин достиг своих целей: генерал о российской атаке на Польшу

Система НАТО показала свою несостоятельность, считает Игорь Романенко.

Во время своей атаки на Польшу, Россия не планировала поражать ни один из объектов. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Здесь есть вопрос, что боевая часть не у всех была, проводится соответствующий анализ этих БПЛА. Это не настоящие "Шахеды", цель была именно осуществить провокацию. Потому что дополнительные баки были. И цель была показать, что таким образом долетят и настоящие ударные беспилотники. И это сработало... С военной точки зрения несостоятельной себя показала система НАТО при таком вооружении. И теперь начинаются разборки, кто в этом виноват и так далее", - сказал Романенко.

Он добавил, что Украина могла бы обучать военный НАТО не только сбивать БПЛА, но и воевать в небе и на море. Однако для этого нужна готовность самих союзников.

"Польша - страна наиболее милитаризованная в Европе. Там очень много современного вооружения. Но только 10% поляков, по их же социальным опросам, готовы воевать за свою страну. И вообще не готовы воевать на территории Украины. То есть здесь есть аспект социальный. То есть это говорит, что оружие то есть. А кому воевать - в Польше и НАТО не очень они на это настроены. И поэтому они и имеют такую эффективность ПВО, это Путин показал, достиг своих целей", - добавил Романенко.

Атака РФ на Польшу: важные новости

Ранее журналисты Bloomberg сообщили, что НАТО готовит военный ответ для России за ее атаку на Польшу. Сейчас командование НАТО оценивает ситуацию и определяет, каким должен быть этот ответ.

На эту ситуацию отреагировал и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что это "могла быть ошибка". В то же время он сказал, что "не доволен ничем, что касается этой ситуации". Также он выразил надежду, что "скоро это закончится".

