В России присвоили статус международных "невъездным" портам оккупированного Крыма

Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами РФ, передает РИА Новости.

По его словам, это решение связано с тем, что некоторые документы, которые раньше подтверждали открытие морских портов для международного сообщения, устарели, а в ряде случаев "были утеряны".

"Такое несоответствие приводило к различным юридическим проволочкам. Теперь и пограничные, и таможенные процедуры для прибывающих иностранных судов, надеюсь, будут гораздо проще, не понадобятся дополнительные разрешения и согласования. И, естественно, сами порты могут работать в более энергичном ключе, в полную силу", — сказал Медведев.

Читайте такжеСанкции сорвали планы Путина по загрузке судоверфей оккупированного Крыма Напомним, после аннексии в марте Крыма Россией Украина официально закрыла морские торговые порты на территории АРК для международного судоходства, в частности, порты в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте.

15 апреля Верховная Рада приняла закон об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины, в котором Автономная республика Крым и Севастополь признаются оккупированными Российской Федерацией.

Принятое решение означает, что любое судно, заходящее в крымские порты, делает это на свой страх и риск. При этом судовладельцы и капитаны судов, которые проигнорировали запрет, могут столкнуться с серьезными проблемами - штрафами, или даже тюремным заключением.