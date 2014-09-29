The Wall Street Journal: НАТО – это входной билет в ЕС

В своей статье «НАТО – это входной билет в ЕС», опубликованной на сайте издания The Wall Street Journal, Андреас Плецко пишет, что на первый взгляд кажется, что у НАТО и ЕС мало общего, кроме того, что их штаб-квартиры находятся в Брюсселе. НАТО – это военный союз между 28 европейскими и североамериканским странами, ЕС – это объединение 28 государств, чьим интересом, в основном, является укрепление общей экономической мощи.

"Экономически – гигант, политически – карлик, в военном плане – червь", такова нелестная формула глобальной политической роли ЕС. На первый взгляд, ЕС производит впечатление добродушного блока государств, который заинтересован только в европейской интеграции. На самом деле, ЕС находится под эгидой самого мощного военного альянса в мире, поэтому о «черве», вряд ли может идти речь.

То, что в обоих союзах одинаковое количество членов, − чистая случайность. Шесть стран НАТО (США, Канада, Норвегия, Исландия, Турция, Албания) не входят в ЕС, в то время как шесть стран ЕС (Ирландия, Финляндия, Швеция, Австрия, Кипр, Мальта) не входят в НАТО.

Хотя обе организации существовали на протяжении десятилетий, только в марте 2003 года они заключили соглашение "Берлин Плюс", чтобы координировать военные операции в чрезвычайных ситуациях. Тем не менее, за отсутствием конкретных случаев оно никогда не было реализовано.

У НАТО и ЕС, похоже, так мало общего, что Frankfurter Allgemeine Zeitung говорила о «маленькой сенсации», когда послы стран ЕС и НАТО в мае 2011 года на совместном заседании совещались о войне в Ливии.

Сначала НАТО, потом ЕС

Но, возможно, НАТО и ЕС почти нечего обсуждать, потому что членство в НАТО и без того необходимо, как входной билет в ЕС? Все важные вопросы военной политики и политики безопасности могут быть легко решены штабами НАТО в странах ЕС.

При взгляде на различные раунды расширения ЕС оказывается, что на самом деле существует правило, которое, хотя никогда не говорится вслух, но его всегда соблюдают: государства, которые вступают в ЕС, должны быть членами НАТО или, по крайней мере, подлежать его влиянию. И только в самых особых случаях, делаются исключения для нейтральных государств.

Это правило действовало уже при основании ЕС в 1957 году: Все шесть стран-основателей ЕС (три страны Бенилюкса, ФРГ, Франция и Италия) были членами НАТО. При первом расширении в 1973 году к союзу присоединились две страны НАТО (Великобритания, Дания) и нейтральное государство (Ирландия).

Ирландия была вдвойне особым случаем: после длительной и ожесточенной борьбы за независимость сложно было рассчитывать на то, что Ирландия присоединится к военному союзу, в который уже входило Соединенное Королевство. С другой стороны, с Северной Ирландией уже был плацдарм НАТО на острове Ирландия, который в случае чрезвычайной ситуации быстро можно было бы расширить на весь остров.

В 1981 году Греция вступила в ЕС, страна, которая принадлежала к НАТО с 1952 года. При так называемом южном расширении ЕС в 1986 году последовали две других страны НАТО, а именно Португалия и Испания. Португалия была одним из основателей НАТО в 1949 году, Испания присоединилась к военному союзу в 1982 году.

Следующий раунд расширения прошел в 1995 году, после окончания холодной войны. Финляндия, Швеция и Австрия – три нейтральных государства – присоединились к союзу одновременно, крах Советского Союза позволил больше не принимать во внимание его чувствительность.

Только эти три страны, похоже, нарушили «правило НАТО» для ЕС, но при ближайшем рассмотрении просматривается совсем другая картина: только Финляндия может считаться действительно нейтральной, Швеция и Австрия уже во время холодной войны считались «тайными союзниками» НАТО.

При поспешном расширении ЕС на восток в 2004 году все происходило очень быстро: хотя Польша, Чехия и Венгрия были членами НАТО с 1999 года, но три государства Балтии, Словакия и Словения смогли присоединиться к альянсу только 29 марта 2004 года. Вступление в ЕС состоялась через месяц, 1 апреля 2004 года. Но правило было соблюдено: Сначала НАТО, потом ЕС.

При расширении 2004 года к ЕС присоединились также Кипр и Мальта. Официально оба государства не принадлежат к каким-либо военным союзам, но неофициально они определенно в сфере влияния НАТО. Положение на двух островах в Средиземном море очень похоже на положение в Ирландии: север Кипра с 1974 года де-факто контролируется сверхдержавой НАТО Турцией, на юге также есть две крупных британских базы. Мальта в 1983 году доверила свою военную защиту большой стране НАТО Италии, на Мальте есть итальянская военная база.

В 2007 году Румыния и Болгария вступили в ЕС, обе страны были членами НАТО с 2004 года. Также последний отстающий Восточной Европы, Хорватия, последовала не такому уж тайному закону: вступление в НАТО в 2009 году, присоединение к ЕС в 2013 году.

Повторяющаяся закономерность – это не случайность, а хорошо спланированная стратегия, которая никогда открыто не обсуждалась. Вполне рационально уточнить заранее ситуацию с безопасностью и военно-политическую обстановку, не дать втянуть себя в конфликт или даже спровоцировать его. Если кандидат на вступление в ЕС еще не в НАТО, он должен быть, по крайней мере, нейтральной и небольшой страной - и даже тогда он должен быть вовлечен в глобальную стратегию НАТО.

Случай Украины

Поэтому большой загадкой остается то, почему ЕС в случае с Украиной впервые поступает совершенно по-другому. Была ли это потеря реальности, легкомысленность, самоуверенность? Наверное, всего понемногу.

Когда Евросоюз предложил Украине Соглашение об ассоциации и таким образом, в долгосрочной перспективе членство в объединении, ЕС нарушил свой собственный – тайный – закон, которому многие десятилетия следовал, как лунатик, и с которым все так хорошо проходило. Внезапно порядок изменился: сначала присоединение к ЕС, потом вступление в НАТО.

Но Украина не соответствует ни одному требованию: Она не член НАТО, не нейтральная и не маленькая. Гораздо хуже: в Севастополе, в Крыму, на территории Украины находится одна из важнейших военно-морских баз России, которая доминирует на Черном море. После аннексии президент России Владимир Путин на длительное время обезопасил эту базу от наступления ЕС.

Это объясняет, почему обход НАТО рационален для будущих членов ЕС: в случае с Украиной ЕС попытался изменить стратегический статус-кво и с треском провалился.

«Финский путь»

Теперь Украина прочно застряла в «замороженной войне», как Молдавия и Грузия. Вступление в ЕС отложено на далекое будущее, не говоря уже о вступлении в НАТО. Существует только один разумный выход, который выведет страну из этого фиаско - и это «Финский путь». Этот путь может привести очень далеко - но он требует терпения и дипломатических навыков.

Это иллюстрирует история. Хотя Финляндия воевала на стороне Германии против Советского Союза во Второй мировой войне, ей удалось с помощью умелых переговоров с Иосифом Сталиным заключить приемлемый компромиссный мир. В 1956 году Советский Союз даже добровольно вернул военно-морскую базу Порккала. Несмотря на проигранную войну, Финляндия смогла сохранить свою свободу и свою западную модель общества. Ценой был длительный нейтралитет. Сегодня Финляндия в Евросоюзе - даже без обязательного входного билета НАТО.