В НАТО насчитали более тысячи российских солдат, воюющих на Донбассе (фото)

Об этом сообщает РАР со ссылкой на AFP и Reuters.

По словам представителя альянса, российские солдаты "поддерживают сепаратистов и воюют вместе с ними".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом военный офицер НАТО заявил в штаб-квартире Объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE), которая расположена в Монсе (Бельгия).

"С середины августа есть сообщения об активной деятельности российских военных, которые воюют в Украине. Мы оцениваем, что, по состоянию на сегодня, в Украине находятся более тысячи российских военных. Они поддерживают сепаратистов, воюя с украинской армией", - сказал он.

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Кроме того, по словам офицера, Россия увеличила объемы поставок оружия и военной техники сепаратистам.

"Если раньше мы видели старые Т-64, то сейчас танки Т-72", - заметил Так.

При этом офицер показал спутниковые снимки, подтверждающие его слова.

Он заметил, что в данное время на границе с Украиной насчитывается около 20 тысяч российских военных.

Так констатировал, что Россия реализует новую стратегию, которая является "агрессивной, не уважающей международные законы и чрезвычайно дестабилизирующей".

"Эта стратегия гибридной войны состоит из трех элементов: подрывной деятельности (subversion), запугивания (coercion) и традиционных военных действий", - заявил он.

К подрывной деятельности он отнес как военную, так и невоенную деятельность.

"Мы это видим в форме пропаганды, киберактивности, поведения руководства, советов и поведения местного населения восточной Украины. Россия предоставляет сепаратистам оружие, технику, они направляют специальные силы, учат, оказывают логистическую поддержку. Все это систематически опровергалось", - сказал офицер НАТО.

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К запугиванию он отнес политическое и экономическое давление.

"Напомню вам о повышении цены на газ для Украины. Мы видим проведение военных учений вдоль украинской границы и десятки тысяч военных вдоль границы с Украиной. Подрывная деятельность и сдерживание вместе применяются для того, чтобы либо оккупировать территорию, как мы видим в Крыму, либо для обычного военного вмешательства, как мы видели в Грузии", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 августа советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на Донбассе воюют около 15-20 тысяч боевиков.