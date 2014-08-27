На Донбассе воюют около 15-20 тысяч террористов - МВД
10:04, 27 августа 2014Политика
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Сейчас на Востоке Украины воюет около 15-20 тысяч пророссийских и российских боевиков, с которыми борются украинские силовики.
REUTERS
Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
Точное количество боевиков назвать нельзя, ведь террористы постоянно осуществляют ротацию и получают пополнение.
Читайте такжеВ Украину из РФ прорвалась колонна с "Градами", КамАЗами и "Уралами" с живой силой"По моим ощущениям и подсчетам, их на Донбассе может быть до 15-20 тысяч. Но точной цифры нет", - сообщил Геращенко.
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