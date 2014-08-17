Ночью в сторону пункта "Изварино" прошли около 20 единиц бронетехники боевиков - журналист

Об этом на своей странице в соцсети сообщил журналист Роман Бурко.

"Местные жители сообщили, что вчера ночью через Краснодон (Луганская обл.) в сторону ПП Изварино прошла колонна бронетехники, примерно 15-20 единиц", - написал журналист.Читайте такжеТеррористы планируют покинуть Донецк к 18 августа - СНБО

Он отмечает, что причины таких маневров ему не ясны.

"Но общая истерия в интернете связанная с датой 18-19 августа оставляет много вопросов. Я далек от мысли, что они решили бросить свое гиблое дело и Путин взялся за голову, скорее тут нечто другое...", -написал Бурко в соцсети.