Российский боевик похвастался в соцсети фото и видео с изувеченными телами украинских бойцов

В видеозаписи он прогуливается мимо тел убитых украинцев и комментирует: «Ребята из украинской армии, которые погибают здесь ни за что. А наши пацаны угарають, едут».

Подойдя к одному телу россиянин спрашивает : «Это что такое?», ему отвечают - голова.

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На фоне слышно, как кто-то просит сфотографировать его на фоне тел, и говорит «Украинские уроды, ехали нас убивать».

На момент написания новости страница Дмитрия Грицюка в соцсети Вконтакте было уже заморожена, однако редакция УНИАН успела зафиксировать ее в рабочем состоянии. Видео не публикуется по этическим соображениям.