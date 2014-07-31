Российский боевик похвастался в соцсети фото и видео с изувеченными телами украинских бойцов
18:30, 31 июля 2014Политика
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Россиянин Дмитрий Грицюк из Санкт-Петербурга выложил в социальной сети Вконтакте фото и видео с убитыми украинскими военными.
"Аватарка" на странице боевика в Вконтакте
В видеозаписи он прогуливается мимо тел убитых украинцев и комментирует: «Ребята из украинской армии, которые погибают здесь ни за что. А наши пацаны угарають, едут».
Подойдя к одному телу россиянин спрашивает : «Это что такое?», ему отвечают - голова.
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На фоне слышно, как кто-то просит сфотографировать его на фоне тел, и говорит «Украинские уроды, ехали нас убивать».
На момент написания новости страница Дмитрия Грицюка в соцсети Вконтакте было уже заморожена, однако редакция УНИАН успела зафиксировать ее в рабочем состоянии. Видео не публикуется по этическим соображениям.
Скриншот страницы автора видео
Автор видео
Фотографию боевиков, которые позируют рядом с телом, уже удалили
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