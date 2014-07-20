В Луганске меньше чем за два месяца были убиты 250 человек - ОБСЕ

03:07, 20 июля 2014
Политика
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В Луганской области в июне и за прошедшую часть июля во время боевых действий были убиты 250 человек, еще 850 получили ранения

За даними медичних служб, тільки за 16 липня загинуло три людини / Romas Vitaly / facebook.com

Об этом со ссылкой на врачей информирует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает Еспресо.TV.

По данным медицинских служб, только за 16 июля погибли три человека и 30 получили ранения в Луганске.

Эти данные не касаются гражданских лиц, убитых вблизи зоны боевых действий за пределами города.

Врачи констатируют, что увеличивается количество смертей из-за срабатывания мин-ловушек и фугасов.

Также в докладе рассказывается о инциденте, свидетелями которого непосредственно стали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.

В центре Луганска неподалеку от здания областной государственной администрации, в результате попадания взрывного устройства был разрушен гараж и автомобиль, погиб мужчина.

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