В Луганске меньше чем за два месяца были убиты 250 человек - ОБСЕ

Об этом со ссылкой на врачей информирует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает Еспресо.TV.

По данным медицинских служб, только за 16 июля погибли три человека и 30 получили ранения в Луганске.

Эти данные не касаются гражданских лиц, убитых вблизи зоны боевых действий за пределами города.

Врачи констатируют, что увеличивается количество смертей из-за срабатывания мин-ловушек и фугасов.

Также в докладе рассказывается о инциденте, свидетелями которого непосредственно стали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.

В центре Луганска неподалеку от здания областной государственной администрации, в результате попадания взрывного устройства был разрушен гараж и автомобиль, погиб мужчина.