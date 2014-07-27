СМИ: Украинская армия вошла в Дебальцево
03:03, 27 июля 2014Политика
4 0
Украинские военные начали освобождать Дебальцево Донецкой области от боевиков «ДНР».
Дебальцево начали освобождать от боевиков
Об этом сообщает Громадське ТВ со ссылкой на пророссийские информационные порталы.
Читайте такжеСеменченко: силы АТО штурмуют ПервомайскПо сообщениям в социальных сетях, украинские силовики входят в город со стороны Светлодарска. Информационные порталы боевиков указывают, что поддержку бронетехнике украинской армии предоставляет артиллерия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter