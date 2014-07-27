СМИ: Украинская армия вошла в Дебальцево

03:03, 27 июля 2014
Политика
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Украинские военные начали освобождать Дебальцево Донецкой области от боевиков «ДНР».

Дебальцеве почали звільняти від бойовиків

Об этом сообщает Громадське ТВ со ссылкой на пророссийские информационные порталы.

Читайте такжеСеменченко: силы АТО штурмуют ПервомайскПо сообщениям в социальных сетях, украинские силовики входят в город со стороны Светлодарска. Информационные порталы боевиков указывают, что поддержку бронетехнике украинской армии предоставляет артиллерия.

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