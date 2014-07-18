Два пассажира MH17 чудом остались в живых из-за опоздания на рейс

Женщина с ребенком не успела вовремя приехать в аэропорт Амстердама, из отеля Хилтон в Гааге и самолет улетел без них.

Во время интервью, как сообщает Reuters, она заявила, что получила второй шанс и сможет увидеть свою семью в Малайзии.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

Читайте такжеИКАО готова оказать помощь в расследовании трагедии малайзийского самолетаДиспетчеры потеряли контакт с самолетом в 50 км от российско-украинской границы, в районе поселка Снежное Донецкой области, контролируемого силами самопровозглашенной «Донецкой народной республики». По сведениям очевидцев, самолет взорвался в воздухе, тела погибших разбросало в радиусе 4 километров.

Международная организация гражданской авиации (ICAO - International Civil Aviation Organization, ИКАО) и Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) помогут Украине расследовать причины падения самолета. Ранее Государственная авиационная служба Украины («Госавиаслужба») расширила территорию воздушного пространства с ограничениями на полеты ниже 7,9 тыс. метров от поверхности земли над зоной АТО для гражданских воздушных судов.