Порошенко ветировал закон о помощи переселенцам из Крыма и востока Украины

В предложениях к проекту, размещенных на официальном сайте Верховной Рады, президент объясняет, что не может подписать закон из-за ряда причин.

Он отмечает, что, в числе прочего, закон не определяет порядок предоставления государственной помощи вынужденным мигрантам, не обеспечивает скоординированной и ответственной работы органов государственной власти, местного самоуправления и их взаимодействия с общественностью в этом направлении, не соответствует международным стандартам защиты внутренне перемещенных лиц.

По мнению президента, закон носит декларативный характер: «в основном состоит из бланкетных норм, которые переадресовывают к правовому регулированию ключевых вопросов другими законами, предстоящими решениями Кабинета министров Украины, другими подзаконными актами».

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