МВД предлагает запретить въезд в ЕС самым лживым российским журналистам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сегодня на брифинге.

«Россия ведет беспрецедентную лживую пропагандистскую кампанию против Украины. Мы, Украина, не можем добиться уголовного наказания тех владельцев телевизионных каналов, продюсеров, телеведущих, которые разжигают межнациональную вражду и ненависть», - заявил он.

Читайте такжеПутин наградил более 300 журналистов за «правильное» освещение событий в Крыму - СМИВ связи с этим, МВД выступает с инициативой обратиться в Европейский суд через Министерство иностранных дел Украины с предложением запретить въезд в ЕС большинства из тех 300 журналистов, которых в мае президент России Владимир Путин наградил как лучших представителей российских СМИ.

«Есть мнение, что большинство из них награждены за грязные лживые информкампании против Украины, связанные с аннексией Крыма, с ее отбеливанием в глазах российских граждан», - сказал Геращенко.

«Мы сейчас будем готовить свой список с предложением европейского Союза запретить въезд для значительного количества из этих журналистов», - сказал он.

Также советник министра МВД считает, что лживые «сюжеты связаны с тем, что России необходимо настраивать еще больше граждан против украинской власти для того, чтобы вербовать наемников из среды низших слоев населения, легко возбудимых и психопатических».