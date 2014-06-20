Лидер террористов «ДНР» назвал Ахметова врагом Донбасса

Лидер террористов так называемой «Донецкой народной республики» Денис Пушилин в Москве объявил украинского бизнесмена Рената Ахметова врагом Донбасса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Пушилин сказал на пресс-конференции в Москве.

”Ринат Ахметов в какой-то период времени мог стать героем Донбасса, но стал его врагом, он поддерживает киевский режим, он фактически поддерживает агрессию по отношению к его народу, поэтому отношению к нему сейчас крайне негативное”, - сказал Пушилин.

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При этом он заявил, что ДНР не готов вести переговоры с властями Украины без посредничества России или каких-либо международных организаций.

Также Пушилин сообщил обращается к российским политикам за консультациями, но пока «ДНР» еще не признали «как республику, которая состоялась».

Пушилин добавил, что «ДНР» продолжает просить власти РФ ввести ”миротворцев”, но пока официального ответа нет.

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По словам Пушилина, он встретился с послом непризнанной республики Южная Осетия и передал обращение о признании «ДНР».

Пушилин сообщил, что находится в Москве с 11 июня, но не готов сообщать о дате возвращения в Украину, так как опасается, что его «будут встречать».

При этом он уверен, что ”Путин не сольет Донбасс”

”Я настроен оптимистично, в свое время говорили, что Путин «сливает» Сирию, но ее не бомбили, в свое время говорили, что Путин «сливает» Крым, но он сейчас в составе РФ. Сейчас многие злые языки говорят, что Путин «сливает» Донбасс, я бы не спешил с таким заявлением”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 10 июня самопровозглашенному «премьер-министру» так называемой «Донецкой народной республики» Пушилину сообщено о подозрении в создании террористической организации и совершении действий, направленных на свержение конституционного строя и захвата государственной власти, а также изменения границ территории и государственной границы Украины.

2 мая Пушилин был объявлен в розыск и по ходатайству прокуратуры судом предоставлено разрешение на его задержание с целью рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

18 июня в интервью российскому телеканалу «Дождь» Пушилин отверг мирный план президента Украины Петра Порошенка.