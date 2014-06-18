Лидер донецких террористов отвергает мирный план Порошенко - СМИ

В террористической организации "Донецкая народная республика" отвергают мирный план президента Украины Петра Порошенка.

Об этом в интервью российскому телеканалу «Дождь» сказал один из лидеров так называемой «ДНР» Денис Пушилин.

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«Я считаю это предложение бессмысленным. Вот что получается: они прекращают огонь, мы разоружаемся, и они нас берут безоружными. Исходя из его логики, из логики Киева это должно быть таким образом. Вряд ли это приведет к конструктиву. Нас интересует, чтобы нашу территорию покинули оккупанты. Которые нас сейчас планомерно уничтожают», - сказал он.

Пушилин выразил сомнение, что Киев будет исполнять свое же обещание о прекращении огня. Также он отметил, что террористы могут пойти на переговоры с властями Украины только при посредниках.

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Пушилин подчеркнул, что посредником должна быть Российская Федерация, кроме того, «ДНР» не против, если кроме России в переговорах примут участие европейские международные организации.

Как сообщал УНИАН, Порошенко предлагает мирный план по прекращению конфликта на территории донецкой и Луганской областей. В частности, план предусматривает одностороннее прекращение огня со стороны украинских военных. После этого боевики должны сложить оружие, освободить заложников и захваченные здания. Те, кто не совершал тяжких преступлений, попадут под амнистию, российским наемникам будет предоставлен коридор для возвращения на родину. «Прекращение огня» будет объявлено после завершения процесса восстановления контроля на украино-российской границе и продлится небольшой промежуток времени.