Террористы сбили украинский самолет над Славянском из новейшего российского ПЗРК - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

«Самолет был поражен на высоте 4050 м ракетой 9М336, выпущенной из указанного ПЗРК. В данный момент фрагменты ракеты исследуются украинскими специалистами. Этот ПЗРК только в конце мая этого года (практически всего неделю тому назад) начал поступать в подразделения российской армии", - написал Тымчук.

Он отметил, что в начале июня первые образцы этого оружия прибыли в подразделение зенитного полка 98-й воздушно-десантной дивизии (Ивановская область). В частности, эта информация размещена на сайте Минобороны РФ.

В других подразделениях и частях Вооруженных сил РФ данного ПЗРК на сегодняшний день пока нет.

На экспорт ПЗРК 9К333 «Верба» не поставлялся.

Как сообщал УНИАН, 6 июня под Славянском из ПЗРК был сбит самолет Ан-26, который вез невоенный груз, погибли трое членов экипажа.

Трех людей удалось спасти, они находятся в больницах. Один из них - ранен.

Как сообщил пресс-офицер антитеррористической операции Владислав Селезнев, экипаж самолета сделал все возможное, чтобы отвести самолет от Славянска и спасти жителей.

Самолет был сбит в результате двух пусков ПЗРК.

Ан-26 начал падать на жилые кварталы Славянска. "Умелыми действиями экипажа самолет был отведен в сторону", - заявляет Селезнев.

Напомним, РФ в марте 2014 года, пренебрегая всеми международными договорами, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.