В Одессе объявлен 3-дневный траур

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, 3, 4 и 5 мая объявлены в Одессе днями траура.

«По предварительным данным, в результате столкновений погибло более 40 человек.

Читайте такжеОдесский губернатор возложил ответственность за смерти на милициюВ связи с трагическими событиями 3, 4 и 5 мая 2014 года объявлены в Одессе днями траура. На зданиях коммунальных предприятий, учреждений и организаций города будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаги города Одессы с траурными лентами», - сообщили в департаменте.

Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от форм собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения сепаратистов, вооруженных огнестрельным оружием, и проукраинских авктивистов. Погибло несколько активистов. Затем сторонники единой Украины на Куликовом поле уничтожили лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли люди.

В больницы обратилось за помощью более 170 человек, 25 – в очень тяжелом состоянии.