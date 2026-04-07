7 апреля принято уделять больше внимания своему здоровью и готовиться к Пасхе.

Седьмой день апреля в 2026 году оказался богатым на христианские торжества, поэтому верующим стоит запомнить, какой сегодня церковный праздник. В мире в эту дату проводится международное событие, посвященное здоровому способу жизни. А по народным верованиям день считается не очень благоприятным, хотя также имеет и примету на удачу.

Какой сегодня праздник в Украине

На эту дату не установлены какие-либо официальные мероприятия, поэтому праздник сегодня в Украине не проводится. Однако 7 апреля будет очень важным для православных верующих. Также в этот день есть народные обычаи, о которых мы расскажем далее.

Какой сегодня праздник церковный

У православных верующих с 6 апреля продолжается Страстная неделя, последняя перед Пасхой. 7 числа отмечается Великий вторник, посвященный последней проповеди Иисуса перед народом. В ней Спаситель раскритиковал фарисеев и поведал о будущем Страшном суде.

Также в церковных святцах сегодняшняя дата по новому календарю приурочивается памяти митрополита Георгия Митиленского и священномученика Руфина из Кемета.

Если обратиться к старому стилю, которым до 2023 года пользовались православные, то в нем есть большой библейский праздник 7 апреля. Это Благовещение Пресвятой Богородицы - день, когда Мария забеременела от Святого Духа. Ровно через девять месяцев она родит Иисуса Христа.

Какой сегодня праздник в мире

В эту дату 1948 года была учреждена Всемирная организация здравоохранения. С тех пор 7 числа ежегодно отмечается Международный день здоровья. Цель этого праздника - не только подчеркнуть важность работы ВОЗ для общества, но и также дать повод задуматься каждому человеку о том, что мы можем сделать для хорошего самочувствия.

Есть и другие всемирные праздники сегодня - День бобра, День без домашних дел, День кофейного торта и День пива.

Какой сегодня праздник народный

По погоде в этот день можно предположить, каким будет лето и насколько урожайным ожидается нынешний год. Вот что именно говорят приметы:

туман и иней предвещают скорую непогоду;

прошла гроза - к теплому лету;

если небо ясное, то будет отличный урожай овощей;

если похолодало, то стоит отложить посадку картошки до середины мая.

В Великий вторник в храмах проводятся специальные предпасхальные богослужения. С точки зрения народных верований удачный сегодня праздник для уборки беспорядка, мытья посуды, стирки и других бытовых дел. Но все же тяжело физически работать не стоит. В целом же сегодняшняя дата считается опасной - особенно для тех, кто будет находиться у водоемов.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки говорили, что 7 апреля просыпаются русалки и водные духи. Они могут утащить любопытных людей под воду, поэтому в праздник сегодня запрещается купаться, подходить близко к берегу и рыбачить, а также кричать и мусорить у воды. С точки зрения церкви не стоит нарушать Великий пост, устраивать свадьбу и вечеринки, пить спиртное.

