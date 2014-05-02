Пашинский назвал столкновения в Одессе провокацией ФСБ

Столкновения в Одессе в пятницу, 2 мая является провокацией ФСБ России. Об этом в эфире «5 канала» заявил временно исполняющий обязанности Главы Администрации Президента Украины Сергей Пашинский, сообщает пресс-служба Президента Украины.

«То, что мы видели в Одессе - это провокация ФСБ, чтобы отвлечь внимание от проведения антитеррористической операции. Они хотят показать, что у нас ситуация нестабильная, но пример Одессы показал как раз другое - терпение у народа уже лопнуло», - сказал Пашинский.

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Он отметил, что силовые органы поставят сегодня «точку навсегда над этими провокаторами». При этом временно исполняющий обязанности Главы Администрации Президента подчеркнул, что сепаратисты в Одессе получили оружие от ФСБ.