Над Запорожьем замечены истребители украинских ВВС

23:38, 18 апреля 2014
Политика
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Сегодня вечером над Запорожьем местными жителями были замечены два истребителя ВВС Украины.

истребитель / vk.com, Марина Донецкая

Как сообщили очевидцы, самолеты прошли на малой высоте над городом в Шевченковском районе Запорожья.

По словам собеседника агентства, неподалеку от этого района расположен аэропорт и военная авиационная часть.

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