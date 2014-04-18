Над Запорожьем замечены истребители украинских ВВС
23:38, 18 апреля 2014Политика
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Сегодня вечером над Запорожьем местными жителями были замечены два истребителя ВВС Украины.
Над Запорожьем местными жителями было замечено два истребителя ВВС / vk.com, Марина Донецкая
Как сообщили очевидцы, самолеты прошли на малой высоте над городом в Шевченковском районе Запорожья.
По словам собеседника агентства, неподалеку от этого района расположен аэропорт и военная авиационная часть.
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