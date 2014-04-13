В Славянск прибыли представители ОБСЕ - СМИ

16:31, 13 апреля 2014
Политика
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Представители ОБСЕ приехали в Славянск, чтобы самостоятельно увидеть  происходящее в городе и подать объективную информацию на международном уровне. 

ОБСЕ / slavgorod.com.ua

Представитель из Польши Славомир объяснил журналисту сайта Slavgorod.com.ua, что позиция ОБСЕ такова, что украинцы должны сами разобраться в своих внутренних проблемах без кровопролития.

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Автомобиль ОБСЕ остановили жители Славянска по ул. Юных Коммунаров и взяли в плотное кольцо. Люди кричали, что по европейским телевизионным  каналам идёт необъективная информация. 

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