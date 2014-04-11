Неизвестна судьба около 100 человек, похищенных режимом Януковича - трибунал

Более 2 тысяч граждан Украины и иностранцев пострадали от преступлений против человечности, совершенных режимом Виктора Януковича во время силового подавления мирных акций протеста в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, неизвестной остается судьба еще около 100 человек, которые были похищены.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, член Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (2001-2005) Владимир Василенко во время 7-го Киевского форума по безопасности, сообщили УНИАН в пресс-службе форума.

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"Общественная комиссия по расследованию и предотвращению нарушений прав человека, председателем которого я являюсь, на сегодняшний день зарегистрировала более 2 тысяч украинских граждан и иностранцев, пострадавших от преступлений против человечности", - заявил он.

Как отметил Василенко, к совершению этих преступлений причастны и спецслужбы РФ. "Подчиненные Януковичу особые структуры совершили многочисленные преступления против человечности. При этом, к совершению этих преступлений были причастны представители российских спецслужб", - заметил он.

Наиболее резонансным среди этих преступлений член Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии назвал "убийства снайперами карательных подразделений более 100 человек", совершенные в период с 18 по 20 февраля, которые следует рассматривать как массовые убийства. "Кроме того, были совершены такие преступления, как истязания, насильственные похищения людей, произвольное заключение и другое жестокое лишение физической свободы". Как подчеркнул Василенко, неизвестной на сегодняшний день остается судьба еще около 100 человек, которые были похищены.

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Член Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии выразил надежду, что новая украинская власть, которая уже начала расследование совершенных прежним режимом преступлений, завершит этот процесс, а дело будет передано в Международный уголовный суд.