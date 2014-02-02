Сегодня вступает в силу закон об амнистии участников акций протеста

Законы уже опубликовали в официальном издании "Голос Украины" и с сегодняшнего дня они вступили в силу.

Читайте такжеЗа два месяца против 1,5 тыс. активистов возбудили уголовное дело - депутатТак, согласно закону "Об устранении негативных последствий и недопущению преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время проведения мирных собраний" , от уголовной ответственности освобождаются лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении ряда статей УК Украины при условии, что эти преступления связаны с массовыми акциями протеста, которые начались 21 ноября 2013. Уголовные производства в отношении таких людей должны быть закрыты, сообщает ТСН.

Согласно статье 9, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, однако вводится в действие со дня, следующего за днем публикации на официальном веб-сайте Генеральной прокуратуры Украины сообщение генерального прокурора Украины о фактическом осуществлении участниками массовых акций протеста совокупности определенных действий. Среди таких - освобождение всех занятых в городе Киеве и других населенных пунктах Украины во время акций протеста зданий или помещений органов государственной власти и органов местного самоуправления, снятие препятствий для надлежащего функционирования указанных объектов, разблокирование транспортных коммуникаций на улице Грушевского в Киеве участниками массовых акций протеста.

Читайте такжеРыбак: Активисты должны освободить админздания, но на Майдане могут остатьсяТакже в законе говорится о разблокировании других улиц, площадей, переулков, бульваров в Киеве и городах Украины, кроме тех, на которых проходят мирные акции. На выполнение совокупности действий протестующим отводится 15 дней со следующего после вступления в силу закона дня.