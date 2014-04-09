"Туристы Путина" из Крыма теперь дестабилизируют ситуацию на востоке Украины - офицер ВМС
12:21, 09 апреля 2014Политика
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Люди в гражданском, которые дестабилизировали ситуацию в Крыму, замечены в восточных областях Украины.
"Туристы Путина" из Крыма теперь дестабилизируют ситуацию на востоке Украины - офицер ВМС/ REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил офицер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа.Читайте такжеПутин угрожает Европе возвращением "ада" ХХ века - МИД Польши
“Есть информация от наших ребят, от тех, которые вышли из Крыма, от тех, кто там остался. Они, просматривая новостные сюжеты о событиях, которые сейчас происходят в Донецке, Харькове и Луганске, узнают знакомые лица людей, осуществлявших захват воинских частей на территории Крыма. Возможно, что часть сепаратистов, так называемых «туристов Путина», переместилась из Крыма в восточные области”, - сказал Мазепа.
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