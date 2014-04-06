Провокации сепаратистов на Востоке Украины: захват СБУ в Луганске, Донецкой и Харьковской ОГА

Ультиматум от сепаратистов Донецка

Около 2 тысяч сепаратистов собрались на площади Ленина в центре Донецка в воскресенье, 6 апреля, чтобы заявить о необходимости федерализации Украины и выходе Донецкой области из состава унитарного государства.

После митинга на площади Ленина протестующие по улице Артема двинулись к зданию Донецкой областной государственной администрации. Они напали на милиционеров, охраняющих здание, и вырвали у них несколько щитов. Сепаратисты предпринимают попытки штурма. Группе сепаратистов удалось прорваться внутрь здания. Еще одна группа сепаратистов прорвалась во двор здания.

В окно Донецкой ОГА сепаратисты бросили гранату и вошли в здание Донецкой областной госадминистрации. К администрации подогнали водомет.

Пророссийские сепаратисты, взявшие штурмом здание Донецкой областной государственной администрации/областного совета установили на козырьке здания флаги России и запрещенной "Донецкой республики".

После захвата ОГА сепаратисты поставили ультиматум местной власти. Донецкие сепаратисты угрожают сформировать "народный областной совет".

Захватчики зачитали резолюцию, в которой требуют немедленного созыва внеочередной сессии Донецкого областного совета и принятия ею решения о проведении референдума о вхождении в состав России.

Если сегодня до полуночи не будет созвана внеочередная сессия, то сепаратисты угрожают объявить в понедельник в 12 часов "народный мандат", то есть "распустить областной совет" и в качестве депутатов "избрать представителей" от всех представителей общественности в области.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие выдвинули также одно из требований – удалитьсяжурналистам украинских СМИ, освещающим с места событий происходящее возле ОГА, объясняя тем, что не доверяют «обманщикам».

Захват СБУ в Луганскеи освобождение арестованных сепаратистов

Сегодня, 6 апреля, в Луганске около тысячи активистов с флагами РФ пикетировали здание СБУ. Немного позже сепаратисты штурмом взяли СБУ: выбили двери и окна.

Тут же митингующие пробрались на второй этаж и начали крушить окна огромными кирпичами. Несколько "активистов" забрались на карниз здания. У входа в здание валит дым: пошли в ход дымовые шашки.

В ходе противостояний на митинге у здания управления СБУ по предварительным данным пострадали два человека. Одного из пострадавших – правоохранителя – вынесли из здания СБУ на носилках. Кроме того, пострадала одна из митингующих – у женщины разбита голова.

Лидер штурмующих объявил что достигнута договоренность об освобождении задержанных ранее 6 сепаратистов. Сотрудники СБУ освободили их из-под стражи.

Фамилии освобожденных неизвестны, их уже привезли под здание СБУ и "народная самооборона" взяла их под охрану.

После этого митингующие ждут «подкрепления» из Артемовска Донецкой области. Кроме того, на место сегодняшней «дислокации» сепаратистов на микроавтобусе подвезли автомобильные покрышки. Шины выгружают и складывают у здания СБУ. Также манифестанты собирают деньги на бензин. Для каких целей - пока не известно.

Захват Харьковской ОГА

В Харькове перед облгосадминистрацией собрался митинг сторонников федерализации. Организаторы мероприятия призвали людей созывать на площадь всех знакомых, чтобы «поддержать Донецк и Луганск», где сегодня произошел захват административных зданий.

Агрессивно настроенные люди стали вырывать у журналистов технику и нецензурно выражаться в их сторону. В результате, тележурналистам пришлось покинуть площадь. Участники митинга держат флаги России, СССР, и УССР, а также скандируют «Россия». Вход в здание ОГА охраняют несколько сотен милиционеров со щитами.

Несколько сотен сторонников федерализации взяли штурмом здание ОГА. В течение 10 минут они оттеснили до двухсот милиционеров со щитами, которые охраняли вход в ОГА.

Сейчас из окна на втором этаже, где находится приемная главы ОГА, один из активистов держит флаг РФ.

Участники штурма скандируют «Беркут», «Милиция – с народом».

В ходе штурма часть сотрудников милиции отошли в сторону.

В Харькове над зданием областной госадминистрации сепаратисты установили флаг России.

Ответ власти и милиции

Александр Турчинов взял под свой личный контроль ситуацию, сложившуюся в Донецкой и Луганской областях из-за выступлений сепаратистов.

И.о. Президента Украины отменил свой рабочий визит в Литву, где он должен был участвовать в Конференции глав Парламентов стран-членов ЕС.

А.Турчинов созвал срочное совещание руководителей силовых министерств и ведомств и взял под свой личный контроль ситуацию, сложившуюся в Донецкой и Луганской областях из-за выступления сепаратистов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к сепаратистам и отметил, что ситуация будет возвращаться под контроль без крови.

"Такова команда правоохранителям - это правда. Но правда и в том, что терпеть беспредел провокаторов пацифистски никто не будет. Зачинщиков и подстрекателей ответственность догонит", - заявил он.

Также министр подчеркнул, что МВД не будет стрелять в людей - "в кучку проплаченных провокаторов" - среди протестующих много обманутых, много пришедших за деньги. При этом он отметил, что жесткий подход будет применен ко всем, кто непосредственно ведет нападение на государственные здания, на правоохранителей и других людей.