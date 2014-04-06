Провокации сепаратистов на Востоке Украины: захват СБУ в Луганске, Донецкой и Харьковской ОГА
Сегодня сепаратисты захватили ОГА в Донецке и Харькове, а в Луганске штурмом взяли СБУ. Министр внутренних дел заявил, что милиция не намерена стрелять в "кучку проплаченных провокаторов".
Ультиматум от сепаратистов Донецка
Около 2 тысяч сепаратистов собрались на площади Ленина в центре Донецка в воскресенье, 6 апреля, чтобы заявить о необходимости федерализации Украины и выходе Донецкой области из состава унитарного государства.
После митинга на площади Ленина протестующие по улице Артема двинулись к зданию Донецкой областной государственной администрации. Они напали на милиционеров, охраняющих здание, и вырвали у них несколько щитов. Сепаратисты предпринимают попытки штурма. Группе сепаратистов удалось прорваться внутрь здания. Еще одна группа сепаратистов прорвалась во двор здания.
В окно Донецкой ОГА сепаратисты бросили гранату и вошли в здание Донецкой областной госадминистрации. К администрации подогнали водомет.
Пророссийские сепаратисты, взявшие штурмом здание Донецкой областной государственной администрации/областного совета установили на козырьке здания флаги России и запрещенной "Донецкой республики".
После захвата ОГА сепаратисты поставили ультиматум местной власти. Донецкие сепаратисты угрожают сформировать "народный областной совет".
Захватчики зачитали резолюцию, в которой требуют немедленного созыва внеочередной сессии Донецкого областного совета и принятия ею решения о проведении референдума о вхождении в состав России.
Если сегодня до полуночи не будет созвана внеочередная сессия, то сепаратисты угрожают объявить в понедельник в 12 часов "народный мандат", то есть "распустить областной совет" и в качестве депутатов "избрать представителей" от всех представителей общественности в области.
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие выдвинули также одно из требований – удалитьсяжурналистам украинских СМИ, освещающим с места событий происходящее возле ОГА, объясняя тем, что не доверяют «обманщикам».
Захват СБУ в Луганскеи освобождение арестованных сепаратистов
Сегодня, 6 апреля, в Луганске около тысячи активистов с флагами РФ пикетировали здание СБУ. Немного позже сепаратисты штурмом взяли СБУ: выбили двери и окна.
Тут же митингующие пробрались на второй этаж и начали крушить окна огромными кирпичами. Несколько "активистов" забрались на карниз здания. У входа в здание валит дым: пошли в ход дымовые шашки.
В ходе противостояний на митинге у здания управления СБУ по предварительным данным пострадали два человека. Одного из пострадавших – правоохранителя – вынесли из здания СБУ на носилках. Кроме того, пострадала одна из митингующих – у женщины разбита голова.
Лидер штурмующих объявил что достигнута договоренность об освобождении задержанных ранее 6 сепаратистов. Сотрудники СБУ освободили их из-под стражи.
Фамилии освобожденных неизвестны, их уже привезли под здание СБУ и "народная самооборона" взяла их под охрану.
После этого митингующие ждут «подкрепления» из Артемовска Донецкой области. Кроме того, на место сегодняшней «дислокации» сепаратистов на микроавтобусе подвезли автомобильные покрышки. Шины выгружают и складывают у здания СБУ. Также манифестанты собирают деньги на бензин. Для каких целей - пока не известно.
Захват Харьковской ОГА
В Харькове перед облгосадминистрацией собрался митинг сторонников федерализации. Организаторы мероприятия призвали людей созывать на площадь всех знакомых, чтобы «поддержать Донецк и Луганск», где сегодня произошел захват административных зданий.
Агрессивно настроенные люди стали вырывать у журналистов технику и нецензурно выражаться в их сторону. В результате, тележурналистам пришлось покинуть площадь. Участники митинга держат флаги России, СССР, и УССР, а также скандируют «Россия». Вход в здание ОГА охраняют несколько сотен милиционеров со щитами.
Несколько сотен сторонников федерализации взяли штурмом здание ОГА. В течение 10 минут они оттеснили до двухсот милиционеров со щитами, которые охраняли вход в ОГА.
Сейчас из окна на втором этаже, где находится приемная главы ОГА, один из активистов держит флаг РФ.
Участники штурма скандируют «Беркут», «Милиция – с народом».
В ходе штурма часть сотрудников милиции отошли в сторону.
В Харькове над зданием областной госадминистрации сепаратисты установили флаг России.
Ответ власти и милиции
Александр Турчинов взял под свой личный контроль ситуацию, сложившуюся в Донецкой и Луганской областях из-за выступлений сепаратистов.
И.о. Президента Украины отменил свой рабочий визит в Литву, где он должен был участвовать в Конференции глав Парламентов стран-членов ЕС.
А.Турчинов созвал срочное совещание руководителей силовых министерств и ведомств и взял под свой личный контроль ситуацию, сложившуюся в Донецкой и Луганской областях из-за выступления сепаратистов.
Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к сепаратистам и отметил, что ситуация будет возвращаться под контроль без крови.
"Такова команда правоохранителям - это правда. Но правда и в том, что терпеть беспредел провокаторов пацифистски никто не будет. Зачинщиков и подстрекателей ответственность догонит", - заявил он.
Также министр подчеркнул, что МВД не будет стрелять в людей - "в кучку проплаченных провокаторов" - среди протестующих много обманутых, много пришедших за деньги. При этом он отметил, что жесткий подход будет применен ко всем, кто непосредственно ведет нападение на государственные здания, на правоохранителей и других людей.
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