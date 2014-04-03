Украинские немцы и чехи опровергли заявления РФ о притеснении нацменьшинств

Так представители чешской и немецкой общин отреагировали на заявление российского МИДА о том, что жизнь этнических групп в Украине вроде бы под угрозой, передает ТСН.

Зато нацменьшинства обеспокоены агрессией России в Крыму.

В частности, от рук оккупантов на прошлой неделе пострадал этнический немец Давид Вагнер. Он служил в ракетно-зенитном дивизионе на мысе Фиолент. Когда после захвата части мужчина пришел забирать свои вещи, его жестоко избили российские военные.

"Нас беспокоит тот факт, что российское правительство, в частности министерство иностранных дел России, переводит конфликт в Украине в этническую плоскость, привязывая прежде всего этнических немцев. Мы можем заявить, что в Украине вполне безопасно для немцев, и на сегодня мы не ощущаем давления со стороны новой власти", - заявил председатель Совета немцев Украины Владимир Лейсле.