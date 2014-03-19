Турчинов дал крымским сепаратистам три часа для освобождения всех заложников

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь председателя ВР, по словам Турчинова, сегодня во время очередной провокации Вооруженных сил РФ был захвачен в заложники командующий ВМС Украины контр-адмирал Сергей Гайдук.

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«Это не первый факт незаконного захвата военных и гражданских лиц в Крыму», - сказал он и добавил, что сегодня рабочей группе во главе с первым вице-премьер-министром Виталием Яремой и и.о. министра обороны Игорем Тенюхом, которая вылетела в Крым «для решения всех проблемных вопросов, самопровозглашенная власть автономии не дала посадить самолет».

«Российские военные цинично отказываются вести переговоры о прекращении провокаций и освобождения заложников, ссылаясь на вооруженные отряды и решения самопровозглашенного правительства Крыма», - сказал Турчинов.

Кроме того, он сообщил, что российских военных и самопровозглашенное правительство Крыма уже предупредили: «Если до 21.00 не будут прекращены все провокации против украинских военнослужащих, а адмирал Гайдук и все остальные заложники, как военные, так и гражданские, не будут освобождены, властью будут приняты адекватные меры». «В том числе технического и технологического характера», - объяснил Турчинов.