В Симферополе ограничили работу аэропорта до 17 марта

Отряды самообороны Крыма, которые находятся в международном аэропорту «Симферополь», частично ограничили прием гражданских воздушных судов до 17 марта для недопущения провокаторов на территорию полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер нелегитимного Совета министров Крыма Рустам Темиргалиев.

По его словам, отряды самообороны Крыма несколько дней назад заняли крымское предприятие «Крымаэрорух» и контролируют его работу.

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Он также заявил журналистам, что такие действия являются вынужденными, чтобы не допустить проникновения экстремистов на всекрымский референдум, назначенный на 16 марта.

По его словам, на следующий день, 17 марта, аэропорт восстановит свою нормальную работу.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, министр инфраструктуры Максим Бурбак заявил, что аэропорт «Симферополь» закрыт для обслуживания гражданских судов по причине невозможности обеспечить безопасность полетов и пассажиров.

Крупнейший авиаперевозчик Украины авиакомпания «Международные авиалинии Украины» отменила рейсы между Киевом и Симферополем на период с 12 по 17 марта включительно из-за закрытия аэропорта «Симферополь».