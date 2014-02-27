ВР сегодня должна назначить премьера и Кабмин

09:38, 27 февраля 2014
Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины должна рассмотреть вопрос о назначении премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины.

Верховная Рада

Как передает корреспондент УНИАН, также повесткой дня предусмотрено рассмотрение программы деятельности Кабмина.

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Также сегодня ВР рассмотрит законопроект о внесении изменений в Закон “О применении амнистии в Украине” (относительно полной реабилитации политических заключенных), законопроект о Кабинете министров Украины и законопроект о внесении изменений в закон “О центральных органах исполнительной власти” (относительно приведения его в соответствие с Конституцией).

Кроме того, планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон “О местных государственных администрациях” (относительно приведения его в соответствие с Конституцией), а также законопроект о внесении изменений в закон “О реабилитации жертв политических репрессий в Украине” (относительно реабилитации лиц, которые были подвергнуты политическим репрессиям и осужденные судами Украины с февраля 2010 года по февраль 2014 года).

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Кроме того, в частности, планируется рассмотрение вопроса о назначении отдельных внеочередных местных выборов.

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