Украина стала почетным гостем фестиваля Европейских литератур во Франции

Основным донором украинского участия в мероприятиях фестиваля стал Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».

На 24-ом фестивале Европейских литератур, который проходил 15-18 ноября, Украина как почетный гость мероприятия принимала участие в первый раз. До сих пор почетными гостями были лишь страны Европейского Союза. Читательские симпатии французских читателей были отданы Андрею Куркову и его произведению «Садовник из Очакова».

По словам одного из участников пресс-конференции писателя А.Куркова, подготовка к участию Украины в фестивале продолжалась 3 года. «Это было нелегко, но в конце концов мы убедились, что можем представлять одну из малоизвестных литератур и интегрироваться в общеевропейское литературное пространство. Нам это удалось. Мы не ограничились одним этим фестивалем, мы его расширили до Парижа и Страсбурга. До фестиваля в Коньяке, было несколько выступлений украинских писателей в Париже и Страсбурге», - отметил А.Курков.

Писатель также объяснил, почему сегодняшняя пресс-конференция проходит под названием «Украина в Европу: через подземный паркинг или через культуру?».

«Было очень интересное выступление, с последствиями, в Страсбурге. Проходила встреча в Совете Европы с украинскими писателями, благодаря ассоциации городов, благодаря руководству Совета Европы. Даже посольство Украины в Совете Европы нам помогло, нас не предупреждая, устроив дегустацию вин после выступления. И украинские писатели с несколькими сотрудниками Совета Европы задержались в помещении Совета Европы. Когда мы начали искать выход, чтобы выйти на улицу, оказалось, что все закрыто. Нас повели через паркинг, выход подземный тоже был закрыт. Наконец, мы через полчаса вышли подземным паркингом в помещение Европарламента, стоит отдельно. Вышли (на улицу) через Европарламент, чем очень удивили охрану. Французы разводили руками - откуда мы взялись. Может и Украина так войдет в Евросоюз - через паркинг ... это будет легче. С помощью культуры, из-под земли», - рассказал А.Курков.

Писатель поблагодарил фонд «Развитие Украины» за помощь в организации фестиваля. По его словам, в следующем году почетным гостем фестиваля станет писатель Сергей Жадан.

«Французы открыли для себя украинскую реальность. Мы стали понятны и симпатичны французским читателям», - подчеркнул А.Курков.

Участники пресс-конференции рассказали, что организаторы фестиваля во главе с исполнительным директором Софи Жюльен на протяжении последнего года провели работу по информированию об Украине жителей региона – это почти 2 млн населения. В 60 библиотеках были открыты экспозиции, посвященные нашей стране и литературе. Для определения обладателя традиционной премии читательских симпатий была создана экспертная комиссия из 600 читателей, которые выбирали лучшее произведение из переведенных на французский язык шести произведений украинских писателей - Ю.Андруховича, Л.Дереша, А.Куркова, М. и С.Дьяченко, английских писательниц украинского происхождения М.Левицкой, А.Шевченко.

В свою очередь президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин выразил надежду, что государственные структуры наконец обратят внимание на то, что делают общественные организации в сфере популяризации украинской литературы на международном пространстве и приобщатся к этому.

«Никакие бюджетные, государственные средства (к подготовке участия Украины в фестивале) не были привлечены. Эта акция не могла бы состояться, если бы не была оказана помощь фонда Р.Ахметова «Развитие Украины» и фонда Арсения Яценюка «Открой Украину», - сказал А.Афонин. Он также рассказал, что планы группы активистов положительно отличаются от планов Министерства культуры, продолжается подготовка к фестивалю украинской литературы в Австрии и Англии.

Руководитель направления «Культура» Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Олеся Островская-Лютая подчеркнула, что в фонде функционирует программа грантов для современной культуры, в рамках которой поддержано более 150 проектов.

«Презентация украинской литературы на фестивале Европейских литератур в Коньяке для фонда является очень важным звеном более продолжительного проекта. Мы так же поддержали ряд других инициатив по представлению украинской литературы международному читателю. В частности, это Лейпцигская книжная ярмарка, которая является одними из основных ворот выхода восточноевропейских литератур на международную сцену. Мы рады, что украинская литература была замечена и имела шанс быть замеченной, имеет больше контактов с международной литературной средой», - отметила О.Островская-Лютая, подчеркнув, что такой поддержкой фонд Р.Ахметова «помогает открыть ворота украинской культуры наружу, сделать ее более открытой, более модерной, динамичной».