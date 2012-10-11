Украинцы Италии опасаются срыва выборов за рубежом

Об этом корреспонденту УНИАН заявил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

“На днях участковые избирательные комиссии в Италии получили списки избирателей. Впервые списки избирателей составлены не в алфавитном порядке по фамилиям, а - по месту жительства, и хаотически, и несистемно. В одних случаях адрес начинается с города, в других - с улицы”, - сказал он.

О.Городецкий отметил, что даже сам факт транслитерации иностранных адресов на украинском языке является абсолютно непонятным и ненужным, ведь одно и тоже иностранное слово можно написать по-украински по-разному, а “формирование списка по «транслитерированным» адресам - это вообще абсурд”.

“Это вызовет хаос и недоразумения в день выборов. Ведь чтобы найти себя в списках, избиратель вынужден будет потратить много времени, как и член избирательной комиссии, а учитывая, что только в предварительных списках на римском участке почти 2 тыс. чел., то можно себе только представить, какая ситуация будет в день выборов возле стенда со списками и на участке в целом”, - сказал О.Городецкий.

Он отметил, что, очевидно, при формировании списков Центральная избирательная комиссия руководствовалась нормой части 3 статьи 39 закона о выборах, в соответствии с которой избиратели включаются в предварительный список так, чтобы сведения об избирателях с одинаковым адресом проживания были размещены рядом.

“Но если в Украине это положение еще может иметь какое-то логическое объяснение, то на заграничных участках его применять вообще нельзя, потому что рядом оказываются избиратели, проживающие на улице Гарибальди в Риме и во Флоренции, а, например, избиратель с одноименной улицы из Витербо может быть вообще в другом месте, потому что его адрес написан, начиная с названия города. Кроме того, люди за рубежом часто меняют адреса в связи со сменой места работы и поэтому могут просто не помнить адрес на время постановки на консульский учет», - сказал председатель Христианского общества украинцев Италии.